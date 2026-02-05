Π. Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που πιστεύει ότι η Ελλάδα το 2026 παραπέμπει σε χάος

«Επί της αρχής και επί της ουσίας συμφωνώ με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, συνολικά στη ζωή μας. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους. Και νομίζω είναι κάτι που εφαρμόζει και η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός.

Δεν αναφέρομαι μόνο σε κομματικά στελέχη, αναφέρομαι και στο πόσες φορές υπάρχει παραδοχή λαθών και διόρθωσή τους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «δεν συνηθίζω να αντιπαρατίθεμαι με πρώην πρωθυπουργούς, ούτε θα το κάνω τώρα. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στο ότι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης "είναι το χάος", όπως δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Ξέρετε, φοβάμαι ότι με ευθύνη πολλών, έχουμε, πληθυντικός ευγένειας αν μου επιτρέπετε, φτάσει στο σημείο οι έννοιες, οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους.

Και αναφέρομαι στη φράση αυτή, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή έχει παράπονο, γιατί προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, που πιστεύει ότι η Ελλάδα το 2026, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος. Δηλαδή η χώρα που έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, γιατί πολύ απλά μειώθηκαν φόροι, δημιουργήθηκε ψηφιακό κράτος, έχουμε επενδύσεις 98% παραπάνω από ό,τι είχαμε το 2019, την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη είναι 5%. Δημιουργήσαμε 560.000 νέες δουλειές.

Αυτό δεν είναι χάος. Χώρα που γίνεται μέρα με τη μέρα πύλη εισόδου ενεργειακή, πύλη εισόδου της Ευρώπης, δεν είναι χώρα που παραπέμπει σε χάος. Χώρα που ο Υπουργός Οικονομικών της, ο κύριος Πιερρακάκης, εκλέγεται ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup, δεν είναι χώρα που επί των ημερών της οποίας επικρατεί χάος. Εξοπλιστικά προγράμματα προχωράνε που δεν τα είχαμε ποτέ φανταστεί. Συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο προχωράνε, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Όλα αυτά δεν δείχνουν χάος» και προσέθεσε: «Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία. Και ξέρετε κάτι; Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς.

Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από πάνω και την κάτω πλατεία, υποθήκευσαν τη χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούριους φόρους, αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν δημόσια περιουσία και στη συνέχεια μπας και επανεκλεγούν, στοχοποίησαν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, ένας εκ των οποίων και ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι το χάος το ζήσαμε και κάθε άλλο παρά χάος είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι παράδεισος. Προφανώς, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά κάπου να το βρούμε στη μέση».