Π. Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα λεφτά που παίρνουμε πίσω θα επιστραφούν στους πολίτες

Το πακέτο της ΔΕΘ ύψους 1,5 δισ. ευρώ, θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά και μειώσεις φόρων και θα απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά, τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αναφορικά με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ είπε στα «Παραπολιτικά 90,1» ότι: «Το πακέτο θα είναι 1,5 δισ., κλειδωμένο, όπως έχει πει εδώ και περίπου δύο μήνες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών. Αυτά τα λεφτά έχουμε να δώσουμε με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης και τα έσοδα τα οποία έχουν προκύψει, αυτά θα δοθούν με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο στο ΔΕΘ. Η κατεύθυνση θα είναι ως προς τον τρόπο της αύξησης του εισοδήματος, φοροελαφρύνσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά γιατί αυτός είναι ο ασφαλέστερος και πολύ πιο σίγουρος για να τον δουν όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, είναι η μείωση των φόρων».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων «Αφού λέτε ότι έχετε μειώσει φόρους γιατί ξανά μειώνετε τους φόρους;», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε σε μια χώρα όπου η κύρια οικονομική πολιτική στη μεταπολιτευτική Ελλάδα με κάποιες εξαιρέσεις κάποιων φιλελεύθερων πρωθυπουργών ήταν πληρώνουν φόρους κάποιοι για να επιδοτείται ένα κράτος το οποίο δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που μόνο μειώνει ή καταργεί φόρους, 72 άμεσους και έμμεσους φόρους αλλά η αλήθεια είναι ότι πρώτον δεν είναι αρκετοί και χρειάζονται περισσότεροι να μειωθούν, και δεύτερον αυτή η πρωτοφανής πληθωριστική κρίση που έχει χτυπήσει ειδικά τα μεσαία στρώματα και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα απαιτεί από την κυβέρνηση με βάση τα λεφτά που υπάρχουν να κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα και να μειώσει ακόμα περισσότερους φόρους».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο θα ακουστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο θα είναι μια γενναία, με βάση τα δημόσια οικονομικά δεδομένα της χώρας, αυτό το 1,5 δις δηλαδή που έχουμε πει, φορολογική παρέμβαση με μόνιμα χαρακτηριστικά, με όρους δηλαδή μεταρρύθμισης και όχι απλά μέτρων που θα απευθύνεται το σύνολο της κοινωνίας με μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα όπως για παράδειγμα τους χαμηλοσυνταξιούχους».

Όσον αφορά στο στεγαστικό, σχολίασε ότι: «Θα συμφωνήσω ότι χρειάζονται πολλές περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν θέλω να πω ότι αυτά που έχουμε κάνει λύσανε το πρόβλημα γιατί θα ήμουνα εκτός πραγματικότητας ούτε όμως θέλω να μηδενίσω τα σημαντικά που έχουν γίνει και έχουν μειώσει σε ένα ποσοστό για πολλούς συμπολίτες μας κάπως τις συνέπειες. …Οι στεγαστικές πολιτικές της κυβέρνησης προσεγγίζουν ή ξεπερνάνε τα 6,5 δις και απλώνονται. Είναι αρκετές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ με τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων και με στοχευμένες παρεμβάσεις θα απαντάνε σε ένα βαθμό, ελπίζω σε αρκετά μεγάλο βαθμό και για την τεράστια -όχι μόνο στη χώρα μας- στεγαστική κρίση, ειδικά για όσους νοικιάζουν».

«Τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα επιστρέψουν στους πολίτες»

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ο Πρωθυπουργός στο Καρπενήσι στις 16 Ιουλίου είχε πει ότι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες». Αυτή τη στιγμή δεν θα πάρουμε, παίρνουμε πίσω. Τα λεφτά αυτά όπως και τα λεφτά που έχουν μαζευτεί από κυκλώματα σε εφορίες, από κυκλώματα σε φυλακές, από κυκλώματα σε δημοτική αστυνομία από όλα αυτά τα μεγάλα κυκλώματα που έχουν εξαρθρωθεί που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ επιστρέφουν στους πολίτες».

Στην ερώτηση: «Τα λεφτά αυτά θα πάνε στους αγρότες;», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι: «Θα πηγαίνουν στους original αγρότες που είναι η πλειοψηφία, θα πηγαίνουν περισσότερα λόγω της απόφασης να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ γιατί αυτοί οι οποίοι βρίσκανε διάφορα παραθυράκια και παρανομούσαν τώρα δεν θα μπορούν να τα βρουν γιατί μια ανεξάρτητη αρχή θα κάνει τον έλεγχο που πρέπει να κάνει και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται. Δεύτερον, αυτά τα λεφτά τώρα θα αρχίσουν να εισπράττονται μέσω δημεύσεων περιουσιών, εισπράξεων, καταλογισμών, τα χρήματα αυτά στο τέλος της ημέρας δεν θα πάνε σε μια μαύρη τρύπα, θα επιστρέψουν με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος και οι διαδικασίες στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Στη συνέχεια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Δεν υπάρχει καμία ανακατωσούρα, τα κυβερνητικά στελέχη απαντάμε σε ερωτήσεις που μας κάνετε οι δημοσιογράφοι και απαντάμε με την αλήθεια. Η αλήθεια ούτε τοξική είναι, ούτε προσβλητική είναι, η αλήθεια είναι η αλήθεια. …Στις 35 ερωτήσεις που μου γίνονται μου γίνονται και μια-δύο για τον κ. Τσίπρα και λέω την αλήθεια. Ο κ.Τσίπρας καταδικάστηκε από την κοινωνία και μάλιστα εκκωφαντικά».

Τέλος, ερωτώμενος «Πιστεύετε ότι τον κ. Τσίπρα τον στηρίζει η διαπλοκή;», ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ότι είναι αυτονόητο, δεδομένο, αυταπόδεικτο, σαν να λέμε ότι έξω είναι μέρα ότι υπάρχουν κάποιοι αναλυτές, δημοσιογράφοι που προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και να μας βγάλουνε τρελούς και όχι εμάς στη ΝΔ αλλά τους πολίτες οι οποίοι έκριναν έναν πρώην πρωθυπουργό είναι μια πραγματικότητα. Το ποια είναι τα κίνητρά τους και γιατί το κάνουν θα απαντήσουν εκείνοι που το κάνουν στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας. Εγώ δεν ποινικοποιώ την ελεύθερη γνώμη αλλά το ότι γίνεται μια εξόφθαλμη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με μια κυβέρνηση η οποία έκανε ότι έκανε είναι μια πραγματικότητα. Εγώ λέω, είτε γυρίσει ο κ. Τσίπρας είτε δε γυρίσει, είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει έχει την αξία του, δεν το υποτιμώ αλλά εμείς δεν θα κριθούμε από αυτό. Θα κριθούμε από το πόσα παραπάνω σχολεία θα ανακαινίσουμε, πόσο παραπάνω θα ανεβάσουμε το εισόδημα των πολιτών, πόσες πληγές θα κλείσουμε, πόσο θα εφαρμόσουμε το νόμο».