Π. Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα περίπου 120 δισ. ευρώ.

Σε ερώτηση για τις προθέσεις της κ. Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει πράγματι κόμμα, να έχει θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται ούτε επί υποθετικών κομμάτων, μονοπρόσωπων και λοιπών σχηματισμών που ακούγονται ή γράφονται ή προαναγγέλλονται. Μέχρι τότε δεν νομίζω ότι έχει αξία να πούμε κάτι παραπάνω».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από 10 χρόνια, το “ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς” κόστισε περίπου 120 δισ. ευρώ, 33 νέους φόρους, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, Μαξίμου που παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη».

«Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός και όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητά του έργου μας και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο χωρίς να υποτιμούμε καμία συζήτηση», συμπλήρωσε.

Αδ. Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι «η Καρυστιανού μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια, αλλά έχει ξεκινήσει λίγο στραβά» είπε ενδεικτικά και πρόσθεσε ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη ΝΔ». Όπως είπε τα κόμματα που πλήττονται από την κα Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.