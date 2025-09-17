Π. Μαρινάκης για ελληνοτουρκικές σχέσεις: Διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα όμως, επισημαίνουμε κάθε φορά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ ,ενόψει και της ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν, εφόσον οριστικοποιηθεί, στη Νέα Υόρκη.

«Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, στην περίοδο, που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο και την άσκηση ετοιμότητας που διατάχθηκε τα ξημερώματα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε το εξής: «Το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έχει παράσχει τη σχετική ενημέρωση και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πούμε περισσότερα από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση η οποία είναι υπό διαχείριση από το αρμόδιο υπουργείο».

Για τις μεταναστευτικές πιέσεις

Με αφορμή και το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε Κρήτη και Γαύδο, ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση έχει εναλλακτικό σχέδιο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Κατ’ αρχάς να πούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που έφερε στη Βουλή ο κ. Πλεύρης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το βασικό, ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε που έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποδώσουν και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, η οποία στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της, αν δει κανείς συνολικά τα στατιστικά στοιχεία, απέδωσε και με το παραπάνω, καθώς μειώθηκαν κατά 80% οι ροές νοτίως της Κρήτης μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

Η τροπολογία αυτή έχει έναν χαρακτήρα διάρκειας συγκεκριμένης μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Θα επανεξεταστεί προφανώς από το υπουργείο η κατάσταση για να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Άρα, ως προς το προσωρινό μέτρο, το πόσο προσωρινό θα είναι, θα εξαρτηθεί από την κατάσταση. Μέχρι τώρα όμως έχει αποδώσει.

Ως προς τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε, μια αυστηρή, χωρίς να το έχουμε κρύψει, αλλά δίκαιη και πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και του διεθνούς δικαίου πολιτική, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε.

Θεωρούμε ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η χώρα μας είναι τρία πράγματα. Το ένα, το κάνουμε με αρκετά μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και μία πολιτική η οποία και σέβεται τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή την αίτηση και παίρνουν την απάντησή τους μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διαχωρίζει τον παράνομο εισβολέα, τον παράνομο μετανάστη, έναν που θέλει να εισβάλλει παράνομα στη χώρα μας από έναν άνθρωπο που έρχεται και ζητάει και δικαιούται άσυλο ή θέλει να ενταχθεί με τους κανόνες αυτής της χώρας. Αυτό το διαχωρισμό οφείλουμε να τον κάνουμε.

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Και εδώ νομίζω ότι συγκριτικά με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και σε αντίθεση με το τι ισχυριζόταν η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, έχουμε δει αποτελέσματα ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως στον Έβρο το 2020 και τώρα στην Κρήτη.

Και το τρίτο είναι οι επιστροφές. Τώρα, πάνω από όλα αυτά που είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι’ αυτό και εκεί επικεντρώθηκε και ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή, πάνω από όλα αυτά υπάρχει και το τι εκπέμπει η χώρα. Ένας από τους βασικούς λόγους που ψηφίσθηκε αυτό το νομοσχέδιο και ακολουθείται αυτή η πολιτική είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προς τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, ότι στην Ελλάδα όταν εισβάλει κάποιος παράνομα θα φυλακίζεται εκτός αν επιστρέφει.

Αυτό για εμάς είναι κορωνίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα που μπορεί να έρχεται κάποιος παράνομα και μετά από κάποια χρόνια να γίνεται νόμιμος ενώ ήταν παράνομος ή για παράδειγμα να κάνει κατάχρηση αλλεπάλληλων αιτήσεων ασύλου ούτως ώστε να παρατείνει αυτήν την παράνομη παραμονή. Φυλακή ή επιστροφή».

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Σχετικά με το θέμα της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία και την ακόλουθη συζήτηση ότι το κυβερνών κόμμα προχωρά ένα ακόμη βήμα προς το κέντρο, ενώ το πρόβλημα βρίσκεται στα δεξιά της, είπε χαρακτηριστικά «σας απαντάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και θα παραμείνει σε όλη του τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία, παράλληλα με τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική είναι επάγγελμα, όπως και μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ένας εγνωσμένου κύρους καθηγητής γιατί πριν πούμε για τις ταμπέλες, νομίζω για τους ανθρώπους πρέπει να μιλάμε για το βιογραφικό τους.

Είναι ένας καθηγητής εγνωσμένου κύρους, με χιλιόμετρα και στη δικηγορία και μπορώ να το γνωρίζω αυτό, μάλιστα τυχαίνει και τα γραφεία μας για μια περίοδο ήταν και κοντά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι είναι η απόλυτη δικαίωση για ένα κόμμα, για έναν πρωθυπουργό, το γεγονός ότι οι άνθρωποι και μάλιστα με σοβαρή πορεία σε έναν άλλον πολιτικό χώρο, έρχονται και εντάσσονται σε αυτόν, αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του και είναι μία δικαίωση πολιτική για την πολιτική που ασκείται».

«Ο κύριος Λοβέρδος θα σας απαντήσει για τον εαυτό του, αλλά το γεγονός ότι ένα προβεβλημένο με μακρά πορεία στέλεχος και σε κυβερνητική και κοινοβουλευτική πορεία έρχεται εκείνο στη Νέα Δημοκρατία και είναι ένας ακόμα που το κάνει αυτό, αυτό σίγουρα αποτελεί μια δικαίωση για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφαρμόζοντας μια πολιτική, νομίζω, η οποία είναι απολύτως συνεπής στον πυρήνα της ιδεολογίας της παράταξης, μειώσεις φόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας, στήριξη της νέας γενιάς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, της οικογένειας, ειδικά τα τελευταία μέτρα είναι «πολύ Νέα Δημοκρατία», αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση, για μένα είναι και πολύ, πολύ λογικά και απαραίτητα για τη χώρα, πριν και πάνω από τις ταμπέλες. Και ταυτόχρονα προχωράει τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες ήταν ζητούμενο και διαχρονικό αίτημα και της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, ως προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Τώρα, τα πρόσωπα παίζουν ρόλο; Βεβαίως και παίζουν ρόλο, αλλά το ξαναλέω ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει πάρα πολλές φορές. Πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετά Πρωθυπουργός. Έχει προβεί ένα άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία πάνω απ’ όλα γιατί μετά το γκρέμισμα των ταμπελών και των ψευδαισθήσεων, μετά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, μετά την κατάρρευση του ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς, φάνηκε ότι οι νέες διαχωριστικές γραμμές είναι άλλες. Ποιες είναι αυτές; Χωρίς να υποτιμώ την ιδεολογία μας, στην οποία το ξαναλέω βασίζεται η πολιτική μας, είναι ποιοι θέλουν να πάει η χώρα μπροστά και ποιοι θέλουν να πάει πίσω.

Δεν περίμενε κανείς πριν από δέκα χρόνια, τότε που ήταν ο κ. Λοβέρδος στο ΠΑΣΟΚ, ή πριν από πέντε χρόνια, επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου, της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, να δει κανείς το ΠΑΣΟΚ να συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τις δυνάμεις οι οποίες έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, δεν περίμενε ποτέ κανείς πριν από κάποια χρόνια, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατ’ εντολήν του προέδρου τους να ψηφίσουν παρών στην παραπομπή βουλευτών γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει, σε μια διαδικασία κοινοβουλευτική, όλα αυτά κανείς δεν τα περίμενε. Ο κόσμος φαίνεται ότι αλλάζει και πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.

Με το ΠΑΣΟΚ και εμένα προσωπικά και τη Νέα Δημοκρατία, μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος. Προφανώς. Είναι υγιής η αντιπαράθεση η οποία γινόταν σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε όμως από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη δείγματα που και άνθρωποι οι οποίοι διαχρονικά στήριζαν το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα τα δουν» συμπλήρωσε.

Για την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ

Σε συνέχεια της αντιπαράθεσης που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις προτάσεις αντίστοιχα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν ούτε στο ελάχιστο την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Πράγματι, η παρατεταμένη ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό στη χώρα και κάποια νοικοκυριά πολύ παραπάνω. Η πολιτική μας και η οικονομική μας πολιτική εδράζεται λοιπόν σε αυτή την παραδοχή και κάθε κίνηση που κάνουμε αποσκοπεί όσο το δυνατόν στη μείωση των συνεπειών -γιατί για να εξαφανίσεις την ακρίβεια, δεν μπορείς, κανένα κράτος δεν το έχει καταφέρει και όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, απλά κοροϊδεύει τον κόσμο – να περιορίσει τις συνέπειες αυτής της ακρίβειας, η οποία είναι αποτέλεσμα ενός επίμονου πληθωρισμού.

Την ακρίβεια την αντιμετωπίζεις με δύο τρόπους. Με το να αυξάνεις με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών και πολύ παραπάνω της μεσαίας τάξης, εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, των οικονομικά πιο αδύναμων. Και το έχουμε κάνει αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να μπορούμε να το κάνουμε. Αυξάνοντας τα έσοδα χωρίς να αυξάνουμε φόρους, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό είναι το ένα. Το κάνουμε; Βεβαίως και το κάνουμε. Χρειάζεται περισσότερο; Προφανώς και χρειάζεται. Και γι’ αυτό και θα κοιτάξουμε όσες φορές έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο, όχι από λεφτόδεντρα αλλά από κανονικά λεφτά, γιατί θα σας πω και κάτι στη συνέχεια, ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι χρήματα τα οποία μας ανήκουν. Είναι χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων, άρα πρέπει να μιλάμε με σύνεση και με συγκεκριμένες κοστολογήσεις για αυτά.

Άρα το πρώτο που κάνουμε, ανακοινώθηκε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που ισοδυναμεί με αυξήσεις μισθών, από τον πρωθυπουργό. Δηλαδή στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μεγαλύτερες συντάξεις για τους συνταξιούχους λόγω λιγότερων φόρων. Ναι, θα δουν πολύ περισσότερα οφέλη όσοι έχουν παραπάνω παιδιά, δυο, τρία ή και περισσότερα, είναι αλήθεια. Ήταν συνειδητή μας επιλογή. Ναι, θα δουν μεγαλύτερο κέρδος όσοι είναι μέχρι 25 και δουλεύουν ή όσοι είναι μέχρι 30, αλλά όλοι θα δουν ένα όφελος. Δεν λέω ότι είναι πανάκεια. Δε λέω ότι θα τους λυθούν όλα τα προβλήματα. Είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών.

Για να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο το οποίο κάνεις για την ακρίβεια, είναι ελέγχους και πρόστιμα. Γιατί ναι, μέσα σε ένα κλίμα πληθωρισμού, κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να λειτουργήσουν με όρους αισχροκέρδειας.

Να πούμε ότι η Ελλάδα μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν είχε καν τον μηχανισμό να κάνει ελέγχους, γιατί η ακρίβεια εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια πιο έντονη, αλλά φαινόμενα αισχροκέρδειας και εικονικών εκπτώσεων προϋπήρχαν. Εδώ λοιπόν έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο υπουργείο Ανάπτυξης, θα προχωρήσει στη σύσταση μιας Εθνικής Αρχής όπου θα βλέπει ολιστικά όλο αυτό το θέμα. Ήδη πολλαπλασιάζονται οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συνεχώς βγαίνουν ανακοινώσεις, αναζητούνται χρήματα πίσω, όχι μόνο σε επίπεδο ακρίβειας, όχι μόνο σε επίπεδο αισχροκέρδειας, αλλά ακόμα και από προγράμματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, επενδυτικά προγράμματα, είναι όλα αυτά τα οποία το κράτος δεν έκανε για δεκαετίες και αρχίζει πλέον και κάνει με ορατά αποτελέσματα. Άρα σκύβουμε το κεφάλι, αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών όσο παραπάνω μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πράγματι πολύ δύσκολο φαινόμενο.

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε για άλλη μια φορά μέτρα, πρόγραμμα, οτιδήποτε, χωρίς να μας πει πόσο κάνει. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ό,τι πας να αγοράσεις μια μπλούζα, μια τσίχλα, ένα παπούτσι, ένα καλάθι στο σούπερ μάρκετ πριν πληρώσεις, ζητάς πόσο κάνει.

Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο. Ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα το ΠΑΣΟΚ και δεν είδα πόσο κάνουν. Εμείς ανακοινώσαμε μια σειρά από μέτρα, μια φορολογική μεταρρύθμιση, θα την εφαρμόσουμε γιατί είμαστε κυβέρνηση και είπαμε κάνει 1.76 δισεκατομμύρια.

Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ όσο δεν λέει πόσο κάνουν, δεν μπορεί να το πάρει κανείς στα σοβαρά.

Με επιεικείς υπολογισμούς το υπουργείο Οικονομικών μας λέει ότι είναι περίπου 4 δις το χρόνο. Προσέξτε γιατί δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει γιατί είτε θα πρέπει να παραδεχτεί ότι αυτά τα οποία εξαγγέλλει δεν μπορεί να τα εφαρμόσει γιατί υπάρχουν οι περιβόητες οροφές δαπανών που η Ευρώπη τις έχει βάλει -δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί αλλά οφείλουμε να τις σεβαστούμε – πάνω από τις οποίες δεν μπορεί να ξοδέψει ένα κράτος μέλος. Άρα, θα πρέπει να παραδεχτεί ότι αυτά τα οποία λέει δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Ή, γιατί δεν το κάνει; Γιατί θα πρέπει να πει και κάποια άλλα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει. Ποια θα είναι τα άλλα μέτρα; Αναγκαστικά η αύξηση κάποιων φόρων.

Και γιατί επιμένω σε αυτό; Γιατί, όταν μιλάμε για 1, 2, 3 δις, δεν μιλάμε για δικά μας λεφτά. Μιλάμε για τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων φορολογουμένων. Το να τάζεις λοιπόν με τα λεφτά των άλλων για να γίνεις ευχάριστος δεν σε κάνει υπεύθυνο.

Ως προς την υπερφορολόγηση, αν κάνετε μία ιστορική αναδρομή, ποιος άλλος πρωθυπουργός και ποια άλλη κυβέρνηση έχει περάσει από τα λόγια, τις πορείες – Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, Φορολογήστε το μεγάλο πλούτο – σε απτές πράξεις και των εταιρειών ενέργειας, έχει γίνει περαιτέρω φορολόγηση για την χρηματοδότηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και μεγάλων εταιρειών παραγωγής πετρελαίου και αναγκαία μέτρα, δεν το λέω για να πανηγυρίσω, για πολλές φορές αυξημένα κόστη σε υπηρεσίες των τραπεζών.

Ωραία είναι τα λόγια, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν βοηθήσει καθόλου αυτή τη χώρα, αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει πράξη σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να λαϊκίζει και χωρίς να βάζει απέναντι το επιχειρείν. Δεν είναι αντίπαλός μας οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι ένα μέρος μιας αλυσίδας όπου παράγουν έσοδα. Αρκεί να το κάνουν με υγιή τρόπο και δίκαιο τρόπο. Ούτε είναι κακές όλες οι επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, μισό εκατομμύριο δουλειές είναι ένας από τους λόγους που το κράτος έχει κάποια λεφτά για να στηρίξει μια κοινωνία η οποία έχει ανάγκη ακόμα περισσότερα. Άρα, εμείς μιλάμε με πράξεις. Δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, έχουμε κάνει λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά έχουμε κάνει και πολλά και σημαντικά πάνω στα οποία θέλουμε να χτίσουμε για να γίνουν ακόμα περισσότερα».