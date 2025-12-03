Π. Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν σταμάτησε ποτέ ο διάλογος, υπάρχει και αποτέλεσμα

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real Fm και αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε πως ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε ποτέ και ότι σε αντίθεση με προηγούμενες εποχές, ο διάλογος που κάνει η κυβέρνηση έχει και αποτέλεσμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι κάθε πρόσθετο έσοδο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας επιστρέφει στην κοινωνία και είπε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει «όσα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν πάρα πολλές δεκαετίες» για τους αγρότες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι «δεν υπάρχουν ακόμα σοβαρά αιτήματα και σοβαρά προβλήματα».

«Ένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να επιτρέπει… η όποια διεκδίκηση… να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία των υπόλοιπων πολιτών», τόνισε ενώ ανέφερε πως η Αστυνομία «οφείλει και θα το κάνει να εφαρμόσει το νόμο» όπου εντοπίζονται αποκλεισμοί ζωτικών λειτουργιών του κράτους, όπως λιμάνια και τελωνεία.

«Οι φετινές πληρωμές θα είναι περισσότερες»

Σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι παρότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα λόγω μετάβασης σε ένα νέο σύστημα, «οι φετινές πληρωμές θα είναι περισσότερες» και πως οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα λεφτά χάρη στα νέα φίλτρα που εμποδίζουν τους «μπαταχτσήδες» και τους «απατεώνες» να εισπράττουν αδικαιολόγητα ποσά.

Επανειλημμένα ανέφερε ότι η κυβέρνηση μειώνει φόρους χωρίς να «υποθηκεύει τις επόμενες γενιές» και χωρίς «λεφτόδεντρα ή δανεικά από τους επόμενους».

Επ' αυτού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεγάλη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 2026, που φτάνει έως και το 9% για τρίτεκνους ή νέους έως 30 ετών. Επισήμανε δε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ήταν η μόνη που προώθησε «μόνιμη λύση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου» και «λύση για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, για δέκα χρόνια».

Υπενθύμισε δε ότι η κατάσταση το 2019 ήταν δύσκολα και είπε ότι από τότε έχουν γίνει «σοβαρά βήματα» ώστε «ο κόσμος να πάρει πίσω αυτό που στερήθηκε».

«Όποιος παρανόμησε, λογοδοτεί», τόνισε και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει στείλει «5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη για έλεγχο» και έχει «μπλοκάρει δεκάδες χιλιάδες ΑΦΜ». Παράλληλα παραδέχθηκε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν ήταν στα θετικά» της κυβέρνησης, αλλά διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται.

«Στροφή του ΠΑΣΟΚ στο "λεφτά υπάρχουν"»

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη περί χρέους 3,4 δισ. στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για στροφή του ΠΑΣΟΚ στην λογική του «λεφτά υπάρχουν» και τόνισε ότι «τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις και έχει αυξήσει τα έσοδα μειώνοντας φόρους, ώστε να επιστρέφονται πόροι στην κοινωνία. «Δεν θα δώσουμε λεφτά που δεν υπάρχουν», ανέφερε, ακόμη και σε συνθήκες πίεσης από μπλόκα, ενώ τόνισε πως οι αγρότες είναι «η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας».

Μιλώντας για τον πληθωρισμό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο μηνιαίος έμεινε σταθερός και ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους «14 από τους τελευταίους 17 μήνες».

Επίσης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί «πολύ σοβαρό» πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη αποτελεσματική λύση είναι «αύξηση των εισοδημάτων», συνοδευόμενη από ελέγχους και πρόστιμα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, εξήγησε ότι κάθε μονάδα ΦΠΑ «κοστίζει» και ότι τα μέτρα μείωσης φόρου εισοδήματος που προωθεί η κυβέρνηση αποδίδουν πολύ μεγαλύτερο όφελος στα νοικοκυριά. Επισήμανε επ' αυτού ότι κράτη που μείωσαν τον ΦΠΑ όπως η Ισπανία, «αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω» λόγω περιορισμένης αποτελεσματικότητας.