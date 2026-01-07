Π. Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: Το κράτος δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

Μήνυμα προς τους αγρότες να αποκλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει τον αποκλεισμό της χώρας και την ταλαιπωρία των πολιτών. Παράλληλα, αναφορικά με τα αιτήματά τους, είπε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών υλοποιείται».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega επεσήμανε ότι διαχρονικά αιτήματα, (σ.σ. όπως το φθηνότερο ρεύμα), γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να εξηγήσει από πού θα προέλθουν τα χρήματα για όσα προτείνει, σημειώνοντας ότι «όποιος ζητά περισσότερα, οφείλει να πει πού θα βάλει φόρους». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης στο μέλλον, «όταν υπάρξουν τα χρήματα».

Αναφερόμενος στα μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς» και κάλεσε τους αγρότες να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επέμβει εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων, ενώ πρόσθεσε πως η Αστυνομία θα αποφασίσει τον τρόπο παρέμβασης εάν κριθεί αναγκαίο.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε επίσης για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, ώστε να εκτονωθεί η κρίση, τονίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα, καθώς «η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι μπαίνει «ένα γενναίο τέλος σε παθογένειες που άργησε να έρθει».

Για την πολιτική κίνηση Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι, αν και «κάθε συγγενής θύματος είναι ιερός», ο συλλογικός και προσωπικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης, υπογραμμίζοντας ότι ένα τραγικό γεγονός δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την κατάλυση των θεσμών. Πρόσθεσε επίσης ότι ο κ. Φαραντούρης εξελέγη στην ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κα Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευθεί με άλλους όρους, ότι θα δεχθεί στον φορέα της έναν άνθρωπο που κρατά την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα».

Τέλος, σχολιάζοντας δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά, έκανε λόγο για «ντροπή και αηδία», τονίζοντας ότι υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τη χρήση των ναρκωτικών και άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. «Δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, ακόμα και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή» είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι τέτοιες φωνές πρέπει όλοι μαζί να τις στείλουμε στο περιθώριο.

«Η δήλωση Βαρουφάκη μπορεί να διερευνηθεί νομικά ως μια έμμεση προτροπή. Νομικά αυτό είναι οριακό, αλλά πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά είναι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα μπλέξει σε αυτό. «Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και η αξιολόγηση θα γίνει από τις δικαστικές αρχές» πρόσθεσε.