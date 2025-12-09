Π. Μαρινάκης: Επενδύσεις άνω των 68 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων

Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 68 δισεκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, καλείται να υλοποιήσει η χώρα μας ως το 2030, όπως είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος.

«Δεν είναι μακέτες αυτά τα 5.000 έργα και παρεμβάσεις, ούτε σχέδια επί χάρτου ή υποσχέσεις. Είναι συγκεκριμένα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία έχουν στόχο να μειώσουν τις ανισότητες και τις αποστάσεις, όχι μόνο σε όρους χιλιομετρικούς, αλλά και να μειώσουν το χάσμα που δημιουργήθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και των υπόλοιπων περιοχών», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο.

Ο κ. Μαρινάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, που πέφτουν στην ελληνική οικονομία, αντανακλούν κυρίως σε θέσεις εργασίας. «Ο κόσμος θέλει, στο τέλος της ημέρας, κάθε συζήτηση που γίνεται να δίνει απαντήσεις για τη ζωή του, τον τόπο του, την οικογένειά του και το μέλλον του», επέμεινε, δίνοντας απάντηση στην ευρύτερη συζήτηση περί παροχών.

«Τα χρήματα δεν προκύπτουν από την καλλιέργεια λεφτόδεντρων, ούτε έρχονται από τον ουρανό. Τα παραπάνω έσοδα με λιγότερους φόρους -όπως προσπαθούμε εμείς να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια- προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας και την τόνωση της αγοράς εργασίας», υπογράμμισε. Έθεσε ως προτεραιότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει να μεγαλώνει η πίτα.

«Πρέπει να μιλάμε περισσότερο για το πώς θα δώσουμε πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε και λιγότερο για το τι θα δώσουμε. Πρέπει να βρούμε πρώτα το πώς. Να συνεχίζουμε να βρίσκουμε τους πόρους, μειώνοντας τους φόρους, μέσα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας. Τότε ναι, θα τα μοιράσουμε με τον τρόπο που θεωρούμε πιο δίκαιο, μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τα υπόλοιπα κόμματα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις του δημογραφικού και της υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε πως οι λύσεις δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές, αλλά θα έρθουν μέσα από την ανάπτυξη, την ενίσχυση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Εστιάζοντας, τέλος, στην κρίσιμη διάσταση της αξιοπιστίας, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αξία τόσο των μεγάλων, όσο και τον μικρότερων έργων -τα οποία επί της ουσίας είναι μεγάλης αξίας-, έγκειται στο γεγονός ότι ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται και τα βιώνει. «Αυτά είναι μετρήσιμα και χειροπιαστά. Όσο τα έργα προχωρούν και βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, τόσο μειώνεται και η δυσπιστία», ανέφερε, φέρνοντας το παράδειγμα της μεγάλης αποδοχής του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη μεγάλη αξία της συντήρησης των υποδομών και της διατήρησης της βιωσιμότητάς τους, που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες έμειναν στο περιθώριο, με αποτέλεσμα εμβληματικά έργα με την πάροδο του χρόνου να γίνουν προβληματικά και δύσχρηστα για τον κόσμο.

«Για αυτό, θεωρώ ότι οι συνέργειες μεταξύ πολιτείας, κοινωνίας των πολιτών, ενώσεων και η δική σας δουλειά, είναι ένα έργο εθνικής και πατριωτικής σημασίας», κατέληξε, απευθυνόμενος στον τεχνικό κόσμο.