Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού

Εκτός πραγματικότητας χαρακτήρισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τις κατηγορίες ότι τίθεται θέμα διακυβερνησιμότητας λέγοντας ότι «πρέπει να είμαστε μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που προηγείται στις δημοσκοπήσεις την ώρα που υποχωρεί η αντιπολίτευση». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της φορολόγησης αναφέροντας τις μειώσεις φόρων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέρριψε τις κατηγορίες ότι υπάρχει προσπάθεια για εκδίκηση έναντι συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με αφορμή τις κλητεύσεις που έχουν γίνει σε ορισμένου από την αστυνομία. «Είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαντώντας στο εάν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία της κυβέρνησης με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, και συγκεκριμένα του Άδωνι Γεωργιάδη τόσο για τον κ. Δένδια, όσο και για το ρόλο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού.

«Δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού. Το διαψεύδω» απάντησε κατηγορηματικά ο κ. Μαρινάκης. Παράλληλα τόνισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο αρραγής, σημειώνοντας ότι είναι μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τυχόν θέμα γύρω από τον κ. Δένδια, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε στη Βουλή για την τροπολογία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το περιεχόμενό της «υποστηρίχτηκε από τον κ. Φλωρίδη, έναν εκ των υπουργών που τη συνυπογράφουν, καθώς υπήρχε καθορισμένο πλαίσιο κυρώσεων».

Συμπλήρωσε ότι «ζητήθηκε από όλους να τη συνυπογράψουν, το έπραξαν όλοι και συμφώνησαν πλήρως, επομένως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το βασικό είναι, βραχυπρόθεσμα και από εδώ και στο εξής, η αστυνομία να διασφαλίσει με τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά της την εφαρμογή της τροπολογίας, ενώ σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναδείξει, βάσει των προτάσεων και ιδεών του, το μνημείο».

Παράλληλα, άσκησε αιχμηρή κριτική στην αντιπολίτευση, εστιάζοντας στο ΠΑΣΟΚ. «Έχει υποκύψει στη χυδαία ρητορική της παλαιότερης πλατείας και, μέσω του προέδρου του, βρέθηκε στη λάθος πλευρά της Ιστορίας μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κ. Βελόπουλο και άλλους. Δεν είναι η πρώτη φορά», σημείωσε, προσθέτοντας:

«Το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη ακολουθεί πλέον διαφορετική πορεία. Ένα κόμμα που πριν δέκα χρόνια στοχοποιήθηκε αδίκως επειδή δεν υπέκυψε στον λαϊκισμό και, σε συνεργασία με τη ΝΔ, διατήρησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δέκα χρόνια αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις επέλεξε να συνταχθεί με εκείνους που το είχαν τότε στοχοποιήσει».



Μιλώντας για το θάνατο της 16χρονης έξω από το Γκάζι, με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις τόσο της αστυνομίας, όσο και του υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι «όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν».

Kληθείς να σχολιάσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι οι πληρωμές σε αγρότες θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν και ότι από εδώ και πέρα τα χρήματα θα πηγαίνουν στους αληθινούς παραγωγούς και όχι στους μπαταχτσήδες. Παράλληλα, έκανε λόγο και για το σημαντικό ρόλο της αστυνομίας στον εντοπισμό και την εξιχνίαση αρκετών από τους εμπλεκομένους. «Επί των ημερών μας σπάει ένα απόστημα. Όπως έσπασε και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγκληματικές οργανώσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν. Η πολιτική ταυτότητα ενός εμπλεκομένου δεν μπορεί να χαρακτηρίζει έναν χώρο», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.