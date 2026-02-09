Π. Μαρινάκης για Βενιζέλο: Οξύμωρο να κατηγορεί την κυβέρνηση για συνταγματικό λαϊκισμό ο εμπνευστής του «αμελητί»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, απέναντι στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για συνταγματικό λαϊκισμό.

«Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του "αμελητί", της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει ήδη από το 2006 την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως σημείωσε, καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, ώστε πλέον όλοι να έχουν την ίδια παραγραφή.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι ο κ. Βενιζέλος υπήρξε εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001. Λόγω της προσθήκης της λέξης «αμελητί» στο Σύνταγμα εκείνη τη χρονιά, η Δικαιοσύνη αδυνατεί να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα.

«Αυτή είναι η θέση μας. Και τα περί λαϊκισμού δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», πρόσθεσε.

Επεισόδια στο ΑΠΘ

Για τα επεισόδια στο ΑΠΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε «η αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Είχαμε πάνω από 300 προσαγωγές και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει επιτυχώς, διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων για να μπορέσει στη συνέχεια η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Άρα η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και στη συνέχεια θα κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη δικαιοσύνη» σημείωσε.

«Πάμε στο δεύτερο, που επίσης άλλαξε από των ημερών μας, πειθαρχικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που προκύψει από την εισαγγελική έρευνα ότι κάποιοι από αυτούς έχουν και τη φοιτητική ιδιότητα θα έχουν και τις παρεπόμενες κυρώσεις, αυτοματοποιημένα πλέον από το πανεπιστήμιο. Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας και ό,τι προβλέπει τέλος πάντων πλέον ο νόμος. Γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι, τέλος πάντων η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, ότι δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια εγκληματίες» πρόσθεσε.

«Επίπεδο τρίτο, οι πρυτανικές αρχές. Δεν υπήρχε καταρχάς καμία άδεια για το πάρτι. Ερευνήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και προσωπικά από την υπουργό, κάτι τέτοιο δεν δόθηκε καμία άδεια. Τι ελέγχεται; αν όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τα σχέδια ασφαλείας που έχει στείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκαν. Εδώ λοιπόν γίνεται αυτή η έρευνα και πολύ σύντομα το υπουργείο με τη συνδρομή των πρυτανικών αρχών που κάνει άμεσα ΕΔΕ, θα βγάλει τα συμπεράσματά του και θα δει εφόσον εφαρμόζεται εδώ και ο νόμος για κυρώσεις και σε αυτό το επίπεδο» σημείωσε.

Για το λιμενικό

«Το ελληνικό λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε να προστατεύει, να συμβάλλει, να συνδράμει καταλυτικά στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Πολλές φορές οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος υπερβάλλουν εαυτούς, σώζουν ανθρώπινες ζωές, έχουν σώσει, αν τις αθροίσει κανείς πολλές εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, ανθρώπων οι οποίοι στοιβάζονται σε μικρές, σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω, βάρκες από τους δολοφόνους, στην πραγματικότητα λαθροδιακινητές, χωρίς σωσίβια τις περισσότερες φορές, αν όχι κάθε φορά, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Από εκεί και πέρα, κάθε ξεχωριστό περιστατικό εκ του νόμου ερευνάται για να διαπιστωθεί αν η κάθε επιχείρηση εκτελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις και του εγχώριου και συνολικά του διεθνούς δικαίου, όσα προβλέπει δηλαδή. Και δεν σας το κρύβω ότι από πριν η διάθεση είναι να πιστεύουμε τους λιμενικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να επιτεθούν σε κανέναν, και αντιμετωπίζουν επιθέσεις, και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν εκ του πονηρού και ο στόχος έχουν όχι μόνο να διαβάλουν το λιμενικό σώμα αλλά και συνολικά τη χώρα» τόνισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την τραγωδία στη Χίο.

«Το ελληνικό λιμενικό ακολουθεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος και σε επίπεδο καταγραφής, και μάλιστα γίνεται δόλια από κάποια Μέσα, αν δεν είναι δόλια τότε ας ενημερωθούν καλύτερα αυτά τα Μέσα, σύγχυση μεταξύ των καμερών που υπάρχουν ανά περιοχή και των θερμικών καμερών οι οποίες όπως εξήγησε αναλυτικά και το γραφείο Τύπου του λιμενικού σώματος και έχουμε απαντήσει και εμείς σε σχετικές ερωτήσεις ως κυβέρνηση, λειτουργούν επικουρικά και έχουν εντελώς διαφορετικό λόγο ύπαρξης» πρόσθεσε.

«Δουλειά του λιμενικού σώματος είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, κάποιος ο οποίος προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να εισέλθει παράνομα στη χώρα, κάνει αυτή τη συγκεκριμένη παράνομη πράξη. Άρα, το να κουνάμε το δάχτυλο στους ανθρώπους, οι οποίοι, ρισκάροντας πολλές φορές τη ζωή τους, γιατί ακόμα και στο πρόσφατο περιστατικό ανοιχτά της Χίου και σε αυτή την τραγωδία, τραυματίστηκαν άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι επιχειρησιακά το οποίο δεν έγινε σωστά, αυτό να ελεγχθεί αυτονοήτως και πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος» σημείωσε.

Υπόθεση Παναγόπουλου

Σε ερώτηση για την υπόθεση Παναγόπουλου και τα προγράμματα ΕΣΠΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Πρώτον, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κύριο Παναγόπουλο και σε κάθε πρόσωπο φαίνεται να ελέγχεται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεύτερον, δεν θα χρεωθεί η κυβέρνηση και η ΝΔ και τον κ. Παναγόπουλο.

Και εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέστειλε την ιδιότητα του μέλους. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν -κακώς, τι θα γινόταν- εάν αντιστοίχως είχε συμβεί με τέτοια υπόθεση, με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Τι θα είχε γίνει; Πόσες ανακοινώσεις; Πόσες πορείες; Πόσες έκτακτες παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών στη βουλή.

Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, συνολικά ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη σε άλλες υποθέσεις, όπου για μέλη της ΝΔ, ανενεργά μέλη της ΝΔ, προσπάθησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα και τα μέλη του με κάποια φυσικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρα, αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα, ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια έρευνα για κάποια άλλα πρόσωπα.

Ο βασικός πρωταγωνιστής της έρευνας αυτής είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο εμβληματικά μέλη, το νούμερο ένα πρόσωπο στο συνδικαλιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα άλλες φορές σε περιπτώσεις όπου ελέγχεται ένα μέλος της ΝΔ και μεταφράζουν τον έλεγχο αυτό σε μια ευθύνη συνολικά της ΝΔ» σημειώνοντας ότι ούτε η κυρία Στρατινάκη είναι στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης είπε: «Σχετικά με τις επιμέρους ερωτήσεις που μου κάνατε σε συνέχεια των σημερινών δημοσιευμάτων, μετά και επικοινωνία που είχα με τα γραφεία Τύπου των στελεχών στα οποία αναφερθήκατε και αναφέρονται και στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση τέτοιων έργων.

Αυτό είναι μια ευρύτερη οδηγία και μάλιστα με συγκεκριμένη ποσόστωση. Η εμπλοκή, δηλαδή, κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση τέτοιων έργων είναι και η κατεύθυνση της Ευρώπης, δεν είναι κάτι που ο εκάστοτε υπουργός εργασίας των τελευταίων ετών ξύπνησε ένα πρωί και το αποφάσισε. Τα έργα αυτά εντάχθηκαν την περίοδο της πρώτης τετραετίας, δηλαδή μετά το 2021 μέχρι και το 2022, κατά αυτή τη χρονική περίοδο. Και οι διαδικασίες μεταφοράς των πόρων, σύμφωνα και με την ενημέρωση που έχουμε, το αρμόδιο υπουργείο έγιναν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία σχετικά με την μεταφορά έργων στο ΕΣΠΑ».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που σε συνδυασμό με τις, ήδη, υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων) στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Και αυτό συμβαίνει, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα - κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης περίπου 20.000 συνταγές ανά μήνα -κατά μέσο όρο- δύναται να διατίθενται σε ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία, έναντι 1.500 συνταγών ανά μήνα βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, επίσης, να επισημανθούν τα εξής:

-Στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους.

-Η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες ---(αρχικά περιλαμβάνει κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται, αποκλειστικά, για νοσοκομειακή χρήση.

-Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

----

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση:

• Ενισχύεται, ουσιαστικά, το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.

• Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.

• Για πρώτη φορά, εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας, συστηματικά, την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων. Μεταξύ άλλων:

• Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

• Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλου των οχημάτων.

Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα ταξί και στις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

• Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.

• Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.

• Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.

----

Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από 112 επενδυτικά σχέδια, που εντάχθηκαν σε δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα, στον τρίτο κύκλο της «Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας» και στις «Περιοχές ειδικής ενίσχυσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 112 επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 553 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβουν διαμορφώνεται στα 289,5 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα.

----

Μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες της ψηφιακής πύλης «Hellenic Heritage» αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο.

----

Σήμερα στις 19:00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.