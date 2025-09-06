Π. Μαρινάκης: Αυτές είναι οι 8 κυριότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης
Με ανάρτησή του στο Instagram ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνόψισε τα 8 πιο σημαντικά οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στα εξής μέτρα

  1. Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες με επιπλέον 2 μονάδες μείωση για κάθε παιδί
  2. Μηδενικός φόρος στους νέους έως 25 ετών για ποσά έως 20.000 ευρώ
  3. Φόρος 9% στους νέους έως 30 ετών
  4. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για τους κατοίκους των χωριών έως 1.500 κατοίκων για το 2026, μηδενικός ΕΝΦΙΑ από το 2027
  5. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% για τους κατοίκους ακριτικών νησιών μέχρι 20.000 κατοίκους
  6. Μείωση κατά 25% του φόρου ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ
  7. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες σχετικά με αυτοκίνητα - κατοικίες
  8. Διεύρυνση ευνοϊκών κρητηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Δείτε το βίντεο του Παύλου Μαρινάκη

