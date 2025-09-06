Με ανάρτησή του στο Instagram ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνόψισε τα 8 πιο σημαντικά οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.
Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στα εξής μέτρα
- Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες με επιπλέον 2 μονάδες μείωση για κάθε παιδί
- Μηδενικός φόρος στους νέους έως 25 ετών για ποσά έως 20.000 ευρώ
- Φόρος 9% στους νέους έως 30 ετών
- Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για τους κατοίκους των χωριών έως 1.500 κατοίκων για το 2026, μηδενικός ΕΝΦΙΑ από το 2027
- Μείωση ΦΠΑ κατά 30% για τους κατοίκους ακριτικών νησιών μέχρι 20.000 κατοίκους
- Μείωση κατά 25% του φόρου ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ
- Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες σχετικά με αυτοκίνητα - κατοικίες
- Διεύρυνση ευνοϊκών κρητηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς έως 1.500 κατοίκους
Δείτε το βίντεο του Παύλου Μαρινάκη