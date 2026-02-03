Π. Αμυράς: Η Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι άσκηση ευθύνης και συναίνεσης

Ως μια «άσκηση ευθύνης» χαρακτήρισε την Αναθεώρηση του Συντάγματος ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, απαντώντας στην αντιπολίτευση και όσους υποστηρίζουν ότι η πρωθυπουργική πρωτοβουλία στοχεύει στην αλλαγή της ατζέντας.

«Δεν ισχύει αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία δημοκρατική και κοινοβουλευτική διαδικασία και κυρίως απαιτεί χρόνο. Δεν είναι κάτι που είναι ζήτημα κάποιων ημερών ή κάποιων ωρών ή κάτι που να συνδέεται με μια πολιτική συγκυρία. Αντιθέτως, απαιτεί διαβούλευση, απαιτεί σημαντική συζήτηση και βεβαίως εκτείνεται σε βάθος χρόνου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς μιλώντας στην ΕΡΤ, καλώντας παράλληλα τα κόμματα να προσέλθουν στον κοινοβουλευτικό διάλογο και στις διαβουλεύσεις που θα υπάρξουν για τα άρθρα που θα πρέπει να αναθεωρηθούν με προτάσεις και με θέσεις ώστε να υπάρξουν συνθέσεις.

«Για παράδειγμα, η μη αναθεώρηση του άρθρου 16 από την προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που είχε γίνει, όταν την τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ είχε αρνηθεί να συμμετέχει στις συζητήσεις, είχε αποχωρήσει παρά το γεγονός ότι τότε η ηγεσία του ήταν υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία η Ελλάδα, να διευρύνει την εμβέλειά της στο εκπαιδευτικό πεδίο και η Κύπρος να γίνει το εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Γι’ αυτό θα πρέπει και τα κόμματα να προσέλθουν και με αίσθημα ευθύνης, με αίσθημα συναίνεσης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που τα θέτει η κοινωνία και μπορούν να αποτυπωθούν σε συνταγματικά άρθρα. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι δεν συνδέεται με συγκυρία. Αντιθέτως, είναι μια σημαντική διαδικασία που απαιτεί και χρόνο και διαβούλευση και κυρίως συναίνεση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς, πώς μπορεί σε μια προεκλογική χρονιά, όπου τα κόμματα επιδιώκουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, να μπουν σε μια διαδικασία συναίνεσης, επισήμανε τα εξής:

«Πρώτα απ’ όλα είναι και βάσει των συνταγματικών επιταγών οι προθεσμίες. Δεν έχει σχέση με τον προεκλογικό χρόνο. Αλλά θα έλεγα το εξής. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως θέση ευθύνης την Αναθεώρηση του Συντάγματος, γι’ αυτό και έθεσε ένα πλαίσιο ο πρωθυπουργός και απευθύνθηκε εκτός από το μήνυμά του στους πολίτες και με την επιστολή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει τη δική της θέση.

Όποιος πιστεύει από την αντιπολίτευση ότι το Σύνταγμα, η Αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι μια ευκαιρία πρόσκαιρης αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πολιτικό όφελος. Αντιθέτως, θα έχει πολιτικές ζημιές. Αλλά αυτό είναι θέμα των υπόλοιπων κομμάτων.

Εμείς θα προσέλθουμε στο διάλογο με επεξεργασμένη πρόταση όταν θα την ολοκληρώσει συνολικά η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και ελπίζουμε ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν στο παρελθόν διατυπώσει θέσεις για ζητήματα, να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και της ίδιας της διαδικασίας αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Οι εποχές αλλάζουν, το Σύνταγμα είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, είναι ανθεκτικό, αλλά βεβαίως πάντα απαιτεί προσαρμογές και στις απαιτήσεις των εποχών», τόνισε ο κ. Αμυράς.

Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και της σύνδεσης της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο Δημόσιο, απαντώντας στο κατά πόσο μπορεί να έχει πολιτικό κόστος αυτό για το κυβερνών κόμμα, ο κ. Αμυράς σημείωσε «εμείς έχουμε επισημάνει ότι θέλουμε κατ’ αρχάς το ζήτημα της αξιολόγησης να κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε να μην ποτέ τεθεί σε κίνδυνο η έννοια της αξιολόγησης στο Δημόσιο από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχήμα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι ένας βασικός άξονας και θα έλεγα ότι δεν έχει πολιτικό κόστος. Αντιθέτως, εφόσον το επεξεργαστούμε σωστά και το επεξεργαστεί σωστά το πολιτικό σύστημα, η έννοια της αξιολόγησης επιβραβεύεται από τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και αυτό έχει τη σημασία του».

«Και θα έλεγα, για την έννοια του πολιτικού κόστους ή του πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους, ένα άλλο ζήτημα που έθεσε ο πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το πώς θα αποτυπωθεί είναι θέμα και των προτάσεων και του διαλόγου, αλλά τέθηκε ουσιαστικά το πλαίσιο και αυτό έχει μεγάλη σημασία επειδή έχουμε ζήσει μια πολύ μεγάλη οικονομική περιπέτεια με ακάλυπτες υποσχέσεις και ανύπαρκτα λεφτόδεντρα, να υπάρχουν κανόνες δημοσιονομικής υπευθυνότητας ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να μην επιτραπεί ξανά η χώρα να πέσει στα βράχια της οικονομίας», προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά αλλαγές, όπως για παράδειγμα στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, απαντώντας στην κριτική που λέει ότι αν είχε τη βούληση η κυβέρνηση θα τις προωθούσε και χωρίς την Αναθεώρηση, ο κ. Αμυράς σημείωσε ότι «βάσει του Συντάγματος μπορεί να γίνουν με θεσμικό τρόπο και ολοκληρωμένο, όπως επίσης και η αναθεώρηση του άρθρου 86. Και θα σας έλεγα ότι και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη κιόλας θητεία ως βουλευτής, είχε θέσει αυτά τα ζητήματα, είχε επιμείνει στις προηγούμενες αναθεωρήσεις αλλά δεν υπήρχε το απαραίτητο πλαίσιο συναίνεσης ώστε να προχωρήσουν.

Τώρα είναι μία μεγάλη ευκαιρία. Το Σύνταγμά μας, άλλωστε, μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συναινέσεις ώστε να δούμε ποια ζητήματα που πραγματικά απασχολούν την κοινωνία αλλά και τη δημόσια ζωή, μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν σωστό τρόπο, όπως είναι και το θέμα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης αλλά και της αναθεώρησης του άρθρου 86».

Σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ΣΚΑΙ και τη συζήτηση για το θέμα των μετεκλογικών διεργασιών, ότι ενδεχομένως να πρέπει να οδηγήσουν και σε συνεργασίες, ερωτηθείς εάν πράγματι αποδέκτης της αναφοράς του κ. Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αμυράς επισήμανε «εμείς πιστεύουμε και το είπε και ο πρωθυπουργός, στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι υπηρετούν το συμφέρον του τόπου, όταν μάλιστα υπάρχει μεγάλη διεθνής αβεβαιότητα, υπάρχουν συνθήκες αστάθειας, τις βλέπουμε γεωπολιτικά. Και θυμίζω ότι και το ’19 και το ’23 στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπωνόταν κλίμα αυτοδυναμίας, αλλά τελικώς οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω και η Νέα Δημοκρατία πέτυχε σημαντικά υψηλά ποσοστά, ιστορικά ποσοστά και μάλιστα σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Άλλωστε από την πλευρά της αντιπολίτευσης βλέπετε μία άρνηση οποιασδήποτε συναίνεσης, οποιουδήποτε διαλόγου, οποιασδήποτε συνεργασίας. Γι’ αυτό εμείς επιμένουμε στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και το λόγο έχει ο λαός. Αυτή είναι μια άχαρη συζήτηση, γίνεται πλέον του ενός χρόνου από την προεκλογική περίοδο ενώ οι πολίτες ενδιαφέρονται κατά βάση για τα ζητήματα που τον απασχολούν.

Θα έλεγα ότι, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχει πέσει η ανεργία στο 7,5%, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 1.500 ευρώ. Έχει φτάσει 1.510 ευρώ ενάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές του 2027. Αυτά απασχολούν τους πολίτες, εκεί είναι προσανατολισμένη η κυβέρνηση. Τον πολίτη πραγματικά τον απασχολούν τα ζητήματα σήμερα στη ζωή του, την οικονομία του και το πού θα πάει η χώρα αύριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία που έλαβε με το Σύνταγμα αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες, για το Εθνικό Απολυτήριο, για παράδειγμα, ή τις μεταρρυθμίσεις που έχει παρουσιασθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχει σχέδιο, το εφαρμόζει και υλοποιεί τις δεσμεύσεις, όπως επίσης διαμορφώνει το πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030. Αυτά θα κριθούν στις εκλογές του 2027 και εκεί θα τοποθετηθούν οι πολίτες και τα κόμματα αν έχουν διαμορφώσει μέχρι τότε κάποια πρόταση», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τον Ταγίπ Ερντογάν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, ερωτηθείς σχετικά με τη φράση του κ. Μητσοτάκη στην ίδια συνέντευξη, ότι «δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτησία για να λύσουμε τα θέματά μας με την Τουρκία» που από κάποιους χαρακτηρίζεται ως παρεξηγήσιμο, ότι θα μπούμε σε έναν απευθείας διάλογο με μια διευρυμένη ατζέντα για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Αμυράς υπογράμμισε ότι «καμία απολύτως παρεξήγηση δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι ξεκάθαρος ο πρωθυπουργός. Η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο μία, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και θα έλεγα, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς διάφορους να ανησυχούν – θυμάστε τις τοποθετήσεις τους για το SAFE, ότι υπήρχε η «δυνατότητα» να μπει η Τουρκία στο SAFE, όταν ο πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα ότι όσο υπάρχει το casus belli δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως συζήτηση, η Τουρκία έμεινε εκτός SAFE – οι κόκκινες γραμμές είναι απαραβίαστες. Οι εθνικές μας θέσεις είναι ακλόνητες με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά, δεν μπαίνουν ούτε σε παρεξήγηση ούτε σε κάποια άλλη συζήτηση».