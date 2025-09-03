Π. Αμυράς για ΔΕΘ: Μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης με έμφαση σε μεσαία τάξη και οικογένειες

Στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα μέτρα που αναμένεται να περιλαμβάνει το πακέτο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς.

«Αυτό που μπορώ να σας πω καταρχάς από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της νέας χρονιάς, ουσιαστικά θα ανακοινώσει μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση με μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και έμφαση στην οικογένεια και στη μεσαία τάξη», σημείωσε την Τετάρτη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο κ. Αμυράς.

«Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο πρώτος βασικός κανόνας στην πολιτική, είναι να μάθεις να μετράς το κάθε μέτρο, πόσο κοστίζει, ποιες είναι οι δυνατότητες και τι μπορούμε να κάνουμε, αλλιώς υπάρχει πλήρης ανευθυνότητα», τόνισε.

«Τονίζω τον μόνιμο χαρακτήρα των μέτρων, δεν είναι μία ευκαιριακή πολιτική, μία συγκυριακή τακτική, αλλά αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της κυβέρνησης στην οικονομική της πολιτική και βεβαίως της προσπάθειας των Ελλήνων πολιτών που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα» προσέθεσε.

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουν πει πράγματα που δεν στέκουν»

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αμυράς, σημείωσε ότι «έχει πει πράγματα τα οποία δεν στέκουν και κυρίως στο ζήτημα των αριθμών και των δημοσιονομικών δεδομένων».

«Για παράδειγμα, εδώ και μέρες ακούω και τον κ. Ανδρουλάκη να τάσσεται υπέρ της χορήγησης 13ου μισθού στο Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι το τελικό δημοσιονομικό κόστος δεν είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι περίπου 750 με 770 εκατ., όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επειδή αφαιρούνται οι κρατήσεις φόρου και οι εισφορές.

Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, έχει δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ, έχουμε παρουσιάσει σε κάθε ευκαιρία ότι, με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν εδώ και 10 χρόνια και ισχύουν και με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη της ως δημοσιονομικό κόστος το μικτό δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτός ο κανόνας ισχύει εδώ και 10 χρόνια για όλες τις χώρες. Μας λένε δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ ότι θα διαπραγματευτούν ένα μέτρο το οποίο προτείνουν, όταν μέχρι προχθές έλεγαν ότι ισχύει το αντίθετο; Ότι ισχύει όπως και να ‘χει;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς.

Μας λένε στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ότι όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια πρέπει να διατεθούν σε αυτό το μέτρο, «χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο μέτρο και για τις μειώσεις των φόρων και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για τους συνταξιούχους και για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων ή τις οικογένειες» επισήμανε.

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλουν μόνιμα μέτρα, αλλά στα όρια της δημοσιονομικής σταθερότητας, μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Ας μάθουν στο ΠΑΣΟΚ ότι ισχύει πλέον μία οροφή δαπανών για όλες τις χώρες και για την Ελλάδα, την οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Αν την υπερβούμε, γιατί με τα μέτρα που προτείνουν ουσιαστικά εισηγούνται να σπάσουμε αυτή την οροφή των δημοσιονομικών δαπανών, τότε θα πρέπει να ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι αυτό που προτείνουν είναι να θέσουν τη χώρα σε λογική επιτήρησης, να ζητηθούν μέτρα μείωσης των δαπανών και ουσιαστικά να αυξηθεί η φορολογία. Αυτό προτείνει το ΠΑΣΟΚ, με βάση τα μέτρα τα οποία εισηγούνται και τα οποία δυστυχώς επαναφέρουν τις λογικές του ΣΥΡΙΖΑ με «λεφτόδεντρα» και ανεύθυνες πολιτικές τις οποίες έχουν πληρώσει ακριβά οι πολίτες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυράς.

«Οι πολίτες θα δουν σημαντικές ελαφρύνσεις από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού»

Σχετικά με το ύψος του πακέτου, σημείωσε, όπως έχει επισημάνει το οικονομικό επιτελείο, ότι θα κυμανθούν γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

«Θυμίζω ότι τον Απρίλιο ο πρωθυπουργός, με βάση την υπέρβαση του προϋπολογισμού του 2024, ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα, όπως είναι η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές, μόνιμα μέτρα και αυτά και τη χορήγηση 250 € ετησίως σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα, μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν τον Νοέμβριο. Και σε ό,τι αφορά τους μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους, η κυβέρνηση αυτή ήταν η οποία ξεκίνησε τις αυξήσεις και επανέφερε τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους ύστερα πάνω από 10-12 χρόνια μειώσεων και ουσιαστικά με βάση τις αναπροσαρμογές που γίνονται ετησίως από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί συνολικά 1,3 μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους» εξήγησε ο κ. Αμυράς.

Ως προς το εάν μπορεί να υπάρξει «μέτρο έκπληξη» ανέφερε ότι «συνολικά με όλη τη δέσμη των μέτρων και τη μεταρρύθμιση που θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό θα δουν οι πολίτες σημαντικές ελαφρύνσεις. Απλώς είμαστε τρεις μέρες πριν από την ομιλία. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε».

Σχετικά με την πίεση που ασκείται από την αντιπολίτευση και εκπροσώπους της λιανικής για μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Αμυράς αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ισπανίας, όπου εφαρμόστηκε το μέτρο και αποσύρθηκε γιατί δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμεναν.

«Εμείς αυτό που έχουμε πει, το έχει πει και ο κ. Χατζηδάκης, είναι ότι προτιμούμε να υπάρχει απευθείας η ελάφρυνση στους πολίτες από το να υπάρχει μία έμμεση διαδρομή που μπορεί να χαθεί στη διάρκεια της αγοράς.

Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια διαρκώς μας απασχολούν. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα των πολιτών. Για το λόγο αυτό θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυτό θα γίνει και στη ΔΕΘ. Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας και οι πολιτικές μας και μέσα από την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί νέες συνθήκες για τα νοικοκυριά.

Θυμάστε ότι πριν από λίγα χρόνια το πρώτο θέμα της συζήτησής μας ήταν η ανεργία και το πόσο ψηλά είναι, τώρα έχουμε θετικά ρεκόρ σε ό, τι αφορά την πτώση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και αυτή η πολιτική μας θα συνεχίσει να δημιουργεί ανάπτυξη, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να επιστρέφει στους πολίτες, αλλά με δημοσιονομική υπευθυνότητα και με όχι με ανεύθυνες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που φαίνεται ότι δεν έχουν διδαχθεί από το παρελθόν» ανέφερε σχετικά ο κ. Αμυράς.

Για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά τις έντονες επικρίσεις προς την κυβέρνηση από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ανήκουν στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, για δεξιά στροφή, εξαιτίας των μέτρων για το μεταναστευτικό, ο. κ. Αμυράς ανέφερε τα εξής:

«Οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και αλήθεια η επικαιροποίηση της αυστηροποίησης του πλαισίου του μεταναστευτικού, κάτι το οποίο ετοιμάζεται να κάνει πλέον όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των συνόρων μας, είναι δεξιά πολιτική ή εθνική πολιτική;

Εμείς πιστεύουμε στην αυστηρή αλλά δίκαιη φύλαξη των συνόρων μας και επιπλέον έχουμε θέσει συγκεκριμένους κανόνες για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση.

Και όπως είδατε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Θυμάστε τις σκηνές στην Κρήτη πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα η κάμψη είναι πολύ σημαντική. Οι αφίξεις από τη Λιβύη έχουν μειωθεί σημαντικά. Οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και νομίζω ότι η αγωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι να ψάξουν να βρουν κάποιο στοιχείο το οποίο να τους διαφοροποιεί. Αλλά εμείς επιμένουμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων μας, στην υλοποίηση των θέσεών μας και στην προστασία βασικών εθνικών μας γραμμών, όπως ισχύει και στη μεταναστευτική μας πολιτική».