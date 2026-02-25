ΕΔΕ για την απουσία παιδιάτρου στη Ζάκυνθο ενώ νοσηλευόταν βρέφος με μηνιγγίτιδα - Οργή Γεωργιάδη

Την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η υπόθεση με τη μητέρα ενός βρέφους 5 μηνών στη Ζάκυνθο, που έφτασε στο νοσοκομείο του νησιού με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και η οποία παρέμεινε εκεί για ώρες χωρίς να το εξετάσει παιδίατρος.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο X, ο υπουργός Υγείας «για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ.

Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Η παιδίατρος, μιλώντας στο Μega, είπε πως ήταν με αναρρωτική και δεν ήταν σε θέση να πάει στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν σε επικοινωνία με τους γιατρούς που εφημέρευαν.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορούσα. Μετά από κάποιο σημείο, δυστυχώς, δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι;», είπε αρχικά.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες, και λοιπά, είναι ψέματα, για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο "φάντασμα"; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μη μου φέρνουν κανέναν» πρόσθεσε η παιδίατρος.