Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ο νόμος και ο διάλογος

Ο «Παλαμάς» μίλησε. Οι καταχωρημένοι ως οι σκληροί των μπλόκων – που μέχρι χθες τραμπούκιζαν ως «προδότες» και «καλικάντζαρους» συναδέλφους τους, οι οποίοι έλεγαν ότι η αυλαία των κινητοποιήσεων πρέπει να πέσει με διάλογο πριν χάσουν και τον τελευταίο υποστηρικτή τους – απέσυραν τελικά τις απειλές, τους όρους και τα τελεσίγραφα και ετοιμάζονται να κατέβουν στο Μαξίμου.

Τη συζήτηση που αρνήθηκαν πολλάκις στον ίδιο τον πρωθυπουργό, την επιδίωξαν με ένταση οι «μη προδότες». Και μάλιστα πριν καν ολοκληρωθεί το χθεσινό ραντεβού του πρωθυπουργού με τους «προδότες». Ο «κόκκινος» πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, φέρεται στη συνάντηση στον Παλαμά της Καρδίτσας να μετέφερε τη νέα πρόσκληση.

Η τιμή των όπλων, η ανάγκη να προστατευτεί η φήμη των… μπροστάρηδων, δικαιολογεί μια μικρή παραλλαγή της ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση, η τακτική του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης – «διάλογος ναι, εκβιασμός όχι» – απέδωσε τα μέγιστα.

Η κυβέρνηση κερδίζει αυτόν τον γύρο, επειδή δεν αποδέχθηκε τη λογική ότι κάθε κλειστός δρόμος ισοδυναμεί με επιχείρημα και κάθε απειλή με διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Αναγνωρίζοντας προβλήματα και αιτήματα χωρίς να αποδέχεται τον γενικό εκβιασμό, χωρίς κορώνες και, κυρίως, χωρίς να εκπέμπει πανικό, παρέμεινε ο μοναδικός φορέας λύσεων.

Διαχειρίστηκε μέχρι τώρα με λογική, ευαισθησία και, κυρίως, καθαρά όρια μια ενδημική κινητοποίηση μέρους του αγροτικού κόσμου, που βουλιάζει επειδή δεν ξέρει, δεν θέλει, δεν μπορεί να αλλάξει. Έμαθε να στηρίζεται στις επιδοτήσεις και στα λάφυρα των εκβιασμών των μπλόκων.

Στον αντίποδα στέκονται χιλιάδες επιχειρηματίες-αγρότες, οι οποίοι έψαξαν, έμαθαν, πήραν ρίσκα, δοκίμασαν και επιχειρούν έξω από τον κορβανά των επιδοτήσεων. Πώς θα συζευχθούν οι δύο κόσμοι των αγροτών μας είναι το μείζον. Τα αναθέματα για τη Mercosur, για τη νέα ΚΑΠ και για τα φίλτρα της ΑΑΔΕ δύσκολα θα κρύβουν, μεθαύριο, τα υπαρξιακά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Πάντως, μόλις αποσυρθούν και τα τελευταία τρακτέρ από τα μπλόκα, θα ήταν διδακτική μια αποτίμηση του διπλού κόστους αυτού του 40ήμερου των κινητοποιήσεων: της ζημιάς στο σύνολο της οικονομίας και του βάρους στον προϋπολογισμό από την παροχή των νέων διευκολύνσεων.

Οι πολίτες είναι χρήσιμο να έρχονται απευθείας σε επαφή με τον «λογαριασμό» που συνοδεύει αγώνες και συμπεριφορές. Ομοίως και οι σκληροί αγροτοσυνδικαλιστές. Από τους αποκλεισμούς των δρόμων και τα μπλόκα ο λογαριασμός δεν είναι μόνο οικονομικός.

Χθες το πρωί ένας 41χρονος πατέρας δύο παιδιών σκοτώθηκε σε παρακαμπτήριο στη Θήβα. Στις αρχές Δεκεμβρίου, οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος σε παράδρομο της Ιονίας Οδού, στην Άρτα, στο σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω αγροτικού μπλόκου.

Πριν λοιπόν δουν και οι σκληροί τον Μητσοτάκη, πρέπει να αποσύρουν τα τρακτέρ από εθνικές οδούς και δρόμους. Είναι υποχώρηση στην κοινή λογική και στην ανθρωπιά…