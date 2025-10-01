ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μάχη της κυβέρνησης κόντρα στα παιχνίδια εντυπώσεων της αντιπολίτευσης

Μία ημέρα μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «μάχης για την αλήθεια» σε κάθε μέτωπο, η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε μια κίνηση, που μπορεί να αποδειχθεί κομβική στη διαχείριση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκεται υπό κοινοβουλευτική διερεύνηση στην Εξεταστική Επιτροπή.

Μιλώντας χθες στο υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τα fake news, κάνοντας λόγο για «ψευδολογία της αντιπολίτευσης».

«Αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας: από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρκώς, μέχρι και στον τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική» είπε ο πρωθυπουργός, καλώντας τα στελέχη της κυβέρνησης να απαντούν με το έργο τους.

Με την αντιπολίτευση να αναπτύσσει το αφήγημα της συγκάλυψης και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερμηνεύοντας με τον δικό της τρόπο τα δεδομένα και τις καταθέσεις προσώπων με άμεση εμπλοκή στη λειτουργία του οργανισμού, η κίνηση του Γιώργου Μυλωνάκη να ζητήσει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, να κληθεί στην εξεταστική, όπως επιμένει η αντιπολίτευση και έχει αρνηθεί έως τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία, μπορεί να αποτελέσει κίνηση «ματ», εκτιμούν στο κυβερνητικό επιτελείο.

Στην επιστολή του, ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει χαρακτηριστικά «τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», σημειώνοντας ότι «παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

Ο κ. Μυλωνάκης καταλήγει με σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά «η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Κυβερνητικές πηγές όλες τις προηγούμενες ημέρες και στον απόηχο καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή, σημείωναν ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με ανακοινώσεις του, αλλά και με τις απαντήσεις που έδωσε το προηγούμενο διάστημα και τις τοποθετήσεις του σε σχετικές Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «μυθεύματα».

Σε αντιδιαστολή, έβαζαν στο «στόχαστρο» το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για ένοχη σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά τα όσα υποστήριξε για παράδειγμα, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για απελπισία της Χαριλάου Τρικούπη που οδηγεί την ηγεσία της από το ένα λάθος στο άλλο και καταλήγει να μετατρέπεται σε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ακριβώς συνέβη το προηγούμενο διάστημα με την τραγωδία των Τεμπών, εργαλειοποιείται από την αντιπολίτευση με απροκάλυπτο τρόπο, κυρίως όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, όπως επεσήμαιναν χαρακτηριστικά.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση, η «οδηγία» από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος, ώστε όλα να απαντώνται και να μην αφήνεται χώρος για τη δημιουργία εντυπώσεων, που δύσκολα μπορούν στη συνέχεια να ανατραπούν, όταν πλέον θα έχουν μετατραπεί σε πεποίθηση της κοινής γνώμης, όπως απεδείχθη στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί την αποτυχία της κυβέρνησης να εντοπίσει και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του οργανισμού, ελέγχοντας αποτελεσματικά και νωρίτερα όσα συνέβαιναν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα, όμως, με την κατάργησή του οργανισμού και την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε χιλιάδες ΑΦΜ σε πρώτο χρόνο και την επιβολή προστίμων και δήμευσης περιουσιών, ώστε οι παράνομες επιδοτήσεις να επιστρέψουν στη διάθεση των αγροτών, αποτελούν, όπως λένε στο κυβερνητικό επιτελείο, κινήσεις που πιστοποιούν τη δέσμευση της κυβέρνησης για πλήρη εξυγίανση του.