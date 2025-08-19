ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχεται δέσμευση περιουσιών για τις επιδοτήσεις - Εκδόθηκαν ήδη πάνω από 50 εντολές

Έτοιμη να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών που, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράτυπα κοινοτικές επιδοτήσεις είναι η αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 50 διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών (τραπεζικών καταθέσεων, ιδιοκτησιών κ.α.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν επιδοτήσεις με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης αγγίζει ή και υπερβαίνει κατά πληροφορίες της «Κ» το 1,5 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή και τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν παράτυπα μέσω των πλαστών – ψευδών δηλώσεων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα περί τα τέλη Αυγούστου.

Νωρίτερα, στις 9 Ιουλίου και ενώ το οικονομικό σκάνδαλο ερευνούσε αρχικά μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας που ανήκει πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επί περίπου 3 εβδομάδες παρέμεναν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αντιγράφοντας τις βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρισμένοι οι περίπου 600.000 ΑΦΜ, στους οποίους ετησίως καταβάλλονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

Την εντολή για την ενεργοποίηση του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI» έδωσε ο εποπτεύων εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης, με αφορμή, μεταξύ άλλων, αναφορά στο έγγραφο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή, περί ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης.