Έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη: Στο επίκεντρο PULS, Rafale και SAFE

Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο πλαίσιο του οποίου έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε η προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS, στο οποίο θα εμπλακεί και η ελληνική αμυντική βιομηχανία, και τις συμβάσεις υποστήριξης των μαχητικών Rafale για ακόμη τέσσερα χρόνια, με συνολικό κόστος περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.