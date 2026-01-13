Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαξίμου

Περισσότερες από τρεισήμισι ώρες διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων από 14 μπλόκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσα στις επόμενες ώρες ότι οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Παράλληλα, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, ενώ ήδη από σήμερα δεν θα καταβάλλουν ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδωσε το σήμα για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση θα μεριμνήσει, ώστε να υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους αγρότες αναπτύχθηκαν σε συνολικά 20 θεματικές ενότητες:

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Εκπροσωπώντας τη φυτική παραγωγή της Κρήτης, μαζί με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας, ο Μανώλης Ορφανουδάκης μίλησε για μια μαραθώνια συνάντηση διάρκειας άνω των τριών ωρών με τον πρωθυπουργό, κατά την οποία, όπως τόνισε, τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών του νησιού.

Όπως ανέφερε, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη σημασία της φυτικής παραγωγής της Κρήτης και δεσμεύτηκαν ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή και τους εργάτες γης.

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συνάντηση. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Από κει και πέρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν και πράξεις», ανέφερε - μεταξύ άλλων - ο κ. Ορφανουδάκης.

Επίσης, ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσσαλίας δήλωσε πως «σήμερα γίνεται η αρχή διαλόγου που θα δώσει λύση».

«Βρεθήκαμε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο, είναι μονό η αρχή καθώς ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς, μόνο με εμάς τους κτηνοτρόφους», είπε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

«Είναι πλέον απαίτηση η επιτροπή να πάει στην ΕΕ να διαπραγματευτεί το κομμάτι του εμβολίου και να δούμε διαφορετικά το θέμα της ευλογιάς», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και τα χρήματα θα κατατεθούν στους πραγματικούς παραγωγούς. Για να δηλώσουμε ικανοποιημένοι θα περιμένουμε τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας όπου θα έχουμε ξεκάθαρα πράγματα να πούμε. Σήμερα γίνεται αρχή διαλόγου που θα δώσει λύση, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη ζητάμε πίσω τις δουλειές μας και τις ζωές μας», επισήμανε ο κ. Μπαλούκας.

Κυρ. Μητσοτάκης σε αγρότες: Να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν – Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

Νωρίτερα, την πρόθεση της κυβέρνησης για μία ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, «ώστε να δούμε τι περιθώρια βελτιώσεων υπάρχουν και να δοθούν λύσεις», εξέφρασε ο Πρωθυπουργός καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές και για όσους δεν προσήλθαν στο διάλογο λέγοντας ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Ο πρωθυπουργός, τόνισε την ανάγκη ανασκόπησης των μέτρων που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση και της αξιολόγησής τους από τους ίδιους τους αγρότες, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και τη βελτίωση τοπικών ζητημάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και τον εκσυγχρονισμό του, ζητώντας συγκεκριμένες προτάσεις από τους συμμετέχοντες.

Υπογράμμισε τον ρόλο της Διακομματικής Επιτροπής που έχει συσταθεί στη Βουλή, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου για να συμβάλουν στην κατάθεση προτάσεων και στην υλοποίηση πολιτικών.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι η συζήτηση έχει ανοικτό πεδίο για ουσιαστικά συμπεράσματα και επισήμανε ότι οι εξελίξεις καθορίζονται από όσους συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί κανείς να συμμετάσχει σε συζητήσεις που δεν επιδιώκει.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Ποιοι αγρότες συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση από την κυβέρνηση