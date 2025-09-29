Ο ανάλγητος  

Οι πηγές μου υποστηρίζουν ότι είναι τουλάχιστον περίεργη συμπεριφορά της μετοχής της ΕΧΑΕ και ότι κάποιοι θέλουν να χαλάσουν το deal. Όρκο δεν παίρνω, αφού τα χρηματιστηριακά τα ξέρει καλύτερα ο σύντροφος Στούπας στο Black Box. Εγώ μια πληροφορία αναφέρω που «μάζεψα» από πολιτικούς κύκλους. Περισσότερα δεν γνωρίζω.

Λένε στον πρόεδρο Νίκο για το συνέδριο και αυτός στρέφει αλλού το πρόσωπό του. Είναι και το γεγονός ότι ο μόνιμος χορηγός του κόμματος αγάπησε σφόδρα τον Δούκα των Αθηνών, εγκαταλείποντας τον ορμώμενο εξ Κρήτης Εμμανουήλ. Κι είναι γνωστό ότι ο Νίκος δεν αγαπάει το ρίσκο και τις εκπλήξεις.

Ξέρουν καλά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι εύκολο να χάσει εκλογές. Με ένα ποσοστό της τάξης του 28% - 30% (στο κακό σενάριο) και με τον δεύτερο να βρίσκεται τουλάχιστον 15 μονάδες πίσω του (στο καλό γι αυτούς σενάριο), ο Κυριάκος θα εξακολουθήσει να είναι ο κυρίαρχος του παιγνιδιού. Γι αυτό ανοίγουν τις πύλες της Κόλασης, ισοπεδώνοντας τη χώρα και ελπίζοντας ότι έτσι θα εξαναγκάσουν τον πρωθυπουργό να εγκαταλείψει. Είναι μια παράσταση καλά σκηνοθετημένη, ίσα - ίσα για να παίζει στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Το ... μετεωρολογικό δελτίο προβλέπει αύξηση της σκανδαλολογίας και περισσότερες «εκδηλώσεις» για να φύγει η ... σαπίλα από την Βουλή!

Είναι που η Ζωή θέλει να προλάβει την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη. Γι αυτό παίζει τα «ρέστα» της με την υπόθεση της απεργίας πείνας.

Στο Μαξίμου εκτιμούν – ίσως όχι άδικα- πως η επάνοδος της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι μακρύς και γεμάτος δυσκολίες.

Ο Τραμπ συνέδεσε μια σειρά ζητημάτων (και τα F-35) με την παύση αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου από την Τουρκία, καθώς επίσης και με τους S-400. Παράλληλα, τέθηκαν στο τραπέζι και οι σχέσεις με Κίνα, καθώς η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα από τους «συμμάχους» που δεν άκουσαν το εμπάργκο των ΗΠΑ για συμμετοχή στην κινεζική παρέλαση στο Πεκίνο, αλλά έδωσε το παρών. Επομένως ο Τραμπ συνέδεσε μια σειρά από ζητήματα με δύσκολες αποφάσεις για την Τουρκία, που δεν είναι βέβαιο πως μπορεί να υλοποιηθούν. Ας μην ξεχνάμε και την ατάκα του σε ερώτηση των δημοσιογράφων «θα κάνουμε πράγματα με την Τουρκία. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνει ο Ερντογάν κάτι για εμάς…».

Σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στην Ιταλία για να υπογράψει μνημόνιο για δύο φρεγάτες Bergamini. Το deal θα περιλαμβάνει και δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας για άλλες δύο στη συνέχεια. Ο Νίκος, όπως και όλοι οι Επτανήσιοι, νιώθουν μία εγγύτητα με την Ιταλία. Οπότε θα είναι ένα ευχάριστο ταξίδι.

Η Νίνα Κασιμάτη εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε στο τραπέζι μια διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα της απόλυσης του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan. Ενδιαφέρον. Ότι έχει άλλη γραμμή...

Ο ανάλγητος