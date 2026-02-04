Οικονομία και καθημερινότητα συμπληρώνουν την κυβερνητική ατζέντα

Έχοντας θέσει το πλαίσιο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα βρεθούν στην αιχμή των κυβερνητικών προτάσεων τους επόμενους μήνες, μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και των παρεμβάσεων σε κεντρικά πεδίο, όπως η παιδεία και η αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου, η κυβέρνηση επιστρέφει και στους άξονες της οικονομίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, που προκαλούν άμεσα και απτά αποτελέσματα.

Στην κυβερνητική ατζέντα η ενίσχυση των εισοδημάτων θα παραμείνει μέχρι το τέλος της τετραετίας, ως αιχμή του δόρατος. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε στο επίκεντρό της τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, να έχει ήδη παράξει αποτελέσματα τόσο στο δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα και τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν το 2025, όπως η ενίσχυση των συνταξιούχων και των ενοικιαστών, να έχουν ήδη υλοποιηθεί, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφεται πλέον στο επόμενο βήμα, αυτό της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η σχετική απόφαση αναμένεται στα τέλη Μαρτίου, ώστε από την 1η Απριλίου να τεθεί σε εφαρμογή, συμπαρασύροντας και αποδοχές των υπόλοιπων μισθωτών. Με τον κατώτατο να διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 920 ευρώ, η κυβέρνηση δηλώνει ότι πλέον είναι απολύτως εφικτός ο στόχος των 950 ευρώ το 2027, στην επόμενη, δηλαδή, αύξηση. Ταυτόχρονα, όμως, το κυβερνητικό επιτελείο προτάσσει και τα στοιχεία για τον μέσο μισθό, που φαίνεται να “πιάνει” το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα μίας μεγάλης και ευρείας μετακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων προς καλύτερα μισθολογικά κλιμάκια, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός για πλήρες ωράριο στον ιδιωτικό τομέα έφτασε το περασμένο έτος στα 1.516 ευρώ, έναντι 1.478 ευρώ το 2024, ενώ το μερίδιο της πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 78,5%, υψηλότερο κατά 2,1 μονάδες.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων μισθολογικής διαστρωμάτωσης, 280.000 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν το 2025 σε μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.000 ευρώ σε σύγκριση με το 2024, στοιχείο, που στο οικονομικό επιτελείο χαρακτηρίζουν ως ξεκάθαρη ένδειξη της ευρείας και συνεχιζόμενης βελτίωσης των εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, η έκθεση δείχνει ότι το 63,5% των ιδιωτικών υπαλλήλων, δηλαδή 1,56 εκατομμύρια άτομα, αμείβονται πλέον με περισσότερα από 1.000 ευρώ/μήνα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 36,3% και αναλογούσε σε 720.000 μισθωτούς. Ως αποτέλεσμα, πλέον οι δύο μεγαλύτερες ομάδες εργαζόμενων, οι οποίες αριθμούν συνολικά 992.000 άτομα, είναι όσοι που λαμβάνουν από 1.001 έως 1.200 ευρώ/μήνα και εκείνοι που έχουν μισθό από 1.201 έως 1.500 ευρώ.

Επί της ουσίας, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για τα μεσαία στρώματα, γεγονός, που δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης να απευθυνθεί σε αυτά, με παρεμβάσεις της, όπως οι φοροελαφρύνσεις, σε αντίθεση με την εικόνα του 2019, οπότε τα δύο πολυπληθέστερα μισθολογικά κλιμάκια ήταν τα δύο χαμηλότερα, δηλαδή οι αμειβόμενοι με λιγότερα από 500 ευρώ, οι οποίοι ανέρχονταν σε 406.400, και όσοι έπαιρναν 501-600 ευρώ, οι οποίοι ξεπερνούσαν τους 216.000.

Στο κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για «μία μεγάλης κλίμακας «αναρρίχηση» στη μισθολογική κλίμακα», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με έως 500 ευρώ, μειώθηκαν κατά 56% μέσα στην εξαετία. Τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν επίσης την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2025 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, «οδηγώντας» την ανεργία τον Δεκέμβριο του 2025 στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Μετά το «μέτωπο» των εισοδημάτων, το κυβερνητικό επιτελείο προτάσσει το «μέτωπο» της καθημερινότητας. Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε το σχέδιο νόμου με 14 παρεμβάσεις για «κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και την ακίνητη ιδιοκτησία, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για 14 παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν «ιστορίες καθημερινής τρέλας», που συναντούν χιλιάδες πολίτες στην επαφή με τις κρατικές υπηρεσίες και που το εν λόγω νομοσχέδιο στοχεύει να διορθώσει. Μεταξύ αυτών η αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, η αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, η ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του, η συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας, η μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, η ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις, η υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων, η ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών, η ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών, η εφαρμογή του μοντέλου ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο, η αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one-stop shop, η κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής, η δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου και η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου.