K. Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο, παρουσιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αντλεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που οδηγούν σε καθημερινή ταλαιπωρία. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα. Όπως είπε τα επόμενα βήματα είναι η περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο δημόσιο, η νομοθετική πρωτοβουλία για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι: