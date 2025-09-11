Οι σύγχρονοι «Πουρκουάδες»

Έρευνα του Gallup International το 2023 και ’24, κατέδειξε την απόκλιση ανάμεσα στη διάθεση πολεμικής θυσίας για την πατρίδα μεταξύ των διαφόρων λαών της Ευρώπης.

Με μέσο όρο το 32% των πολιτών που δήλωσαν ότι θα πολεμούσαν για τη χώρα τους, το μεγαλύτερο ποσοστό ατομικής διαθεσιμότητας συγκεντρώνεται στις χώρες που νιώθουν την επιθετική ανάσα της Ρωσίας.Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία όπου το 74% θα πολεμούσε για τη χώρα του, στην Ουκρανία το 62%, ενώ σχετικώς υψηλά ποσοστά συγκέντρωναν επίσης το Κόσοβο, η Σουηδία και η Ελλάδα, με 54%.

Στην Τσεχία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της GLOBSEC, το 81% θα υπερασπίζονταν τη χώρα τους εάν δεχόταν επίθεση, και στην Σλοβακία το 49%.

Αντιθέτως, χαμηλά ήταν τα ποσοστά στις μακάριες καταναλωτικές κοινωνίες της Κεντρικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, για την πατρίδα θα πολεμούσε μόνο το 19% των Βέλγων, το 18% των Γερμανών και το 15% των Ολλανδών.

Εξίσου προβληματική ήταν πριν λίγες ημέρες, έρευνα της GENSIS στην Ιταλία. Μόνο το 16% των Ιταλών ηλικίας 18 - 45 ετών θα ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν για την πατρίδα τους, παρόλο που ανησυχούσαν για πιθανή εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο μέσα στην επόμενη πενταετία!

Όσο για τη Γαλλία, κατά την OinionWay τον Μάρτιο του 2025, μόνο το 14% θα ήταν διατεθειμένο να πολεμήσει σε μάχιμη θέση (και το 34% σε υποστηρικτική), ενώ το 40% δεν θα υπηρετούσε με κανένα τρόπο!

Άλλωστε έχουν άλλες σκοτούρες εκεί. Χθες οι δρόμοι του Παρισιού απέκτησαν φλεγόμενα οδοφράγματα, έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ υπήρξαν και περίπου 300 συλλήψεις.

Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ανήσυχης ρευστότητας και ουσιαστικής ακυβερνησίας, εξαιτίας των μέτρων ύψους 44 δισ. που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6%, αφού γίνεται βρόγχος για τη χώρα. Τα μέτρα αντιστοιχούν στο 1,3%-1,4% του γαλλικού ΑΕΠ των 3,2 τρισ. ευρώ.

Ναι έχουν αλλάξει οι κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, οι νέες γενιές αξιολογούν περισσότερο την ευζωία, την ειρήνη και τον «διάλογο». Αλλά αυτά βλέπει ο Πούτιν και σε πολλές ομιλίες του έχει κάνει λόγο για εκφυλισμένη και παρηκμασμένη Δύση, η οποία έχει απεμπολήσει τις παραδοσιακές αξίες, την ιστορία της και την πολιτισμική της κληρονομιά - εν αντιθέσει με τη χώρα του που την παρουσιάζει ως άγρυπνο φύλακα των αξιών αυτών.

Για το προχθεσινό χτύπημα με drones στην Πολωνία, οι ειδικοί, διεθνολόγοι και στρατιωτικοί αναλυτές βλέπουν δύο πιθανότητες. Να έγινε κατά λάθος λόγω βραχυκύκλωσης των πλοηγών, ή ο Πούτιν να τεστάρει την ετοιμότητα και την πολιτική συνοχή του ΝΑΤΟ.

Δεν θα μπούμε στα χωράφια τους, απλώς θυμίζουμε και την πρόσφατη παρεμβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης του αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την προσέγγιση σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

Εδώ βέβαια αμελούμε γι’ αυτά τα - ενδεχομένως - τροχιοδεικτικά πυρά. Κάτι που δεν κάνουν οι χώρες που έχουν βιώσει στο πετσί τους τη ρωσική επιθετικότητα και αναγιγνώσκουν σωστότερα τις νεο-αυτοκρατορικές βλέψεις του Ρώσου τσάρου.

Όταν το 2004 η Ρωσία κατέκτησε την Κριμαία οι ευρωβουλευτές - και της Ελλάδας - θεωρούσαν υπερβολικούς έως υστερικούς στον αντιρωσισμό τους, τους συναδέλφους τους των πρώην ανατολικών χωρών που προειδοποιούσαν ότι η Ρωσία δεν θα σταματούσε εκεί.

Και οι - καλοπροαίρετοι ελπίζουμε - προβληματισμοί εγείρονται για το πλαφόν του 5% του ΑΕΠ τους, που θα διαθέσουν για την Άμυνά τους. Κάποιοι, το θεωρούν κόλπο της Γερμανίας να ανορθώσει τη βιομηχανία της και να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, τώρα που καταρρέουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της. Και να έχουν δόση αληθείας αυτά, δεν αναιρούν την αναγκαιότητα του αυτόνομου εξοπλισμού της Ευρώπης.

Άλλοι αντιτίθενται στον ύψος του ποσοστού γιατί αυτό θα αποσυρθεί από τις κοινωνικές δαπάνες. Φυσικά, αφού τόσα χρόνια το κοινωνικό τους κράτους στηρίχθηκε και στην μη στοιχειώδη εκπλήρωση του ποσοστού του 2% που ήταν υποχρεωμένα να αφιερώνουν σε εξοπλισμούς. Τους αρκούσε να πληρώνει ο Αμερικανός πολίτης για την ασφάλειά τους - εκτός της Ελλάδας βέβαια που είχε απέναντί της την Τουρκία, με τις νεοαυτοκρατορικές ονειρώξεις.

Υπάρχουν κόμματα και ΜΜΕ στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που διερωτώνται «ποιος σπρώχνει την Ευρώπη σε πόλεμο;». Ορθολογική η ερώτηση, αφού… η Ευρώπη επιτέθηκε στην Ουκρανία!

Μια και αναφερθήκαμε στη Γαλλία, θυμίζουν τους Γάλλους που παραμονές του Β’ παγκοσμίου πολέμου, βγήκαν στους δρόμους και φώναζαν «Πουρκουά; («Γιατί;»). Γιατί να πολεμήσουν δηλαδή! Έτσι κατέρρευσαν σε τρεις εβδομάδες, συνθηκολόγησαν με τον Χίτλερ και δημιούργησαν τη δοσιλογική κυβέρνηση του Βισύ.