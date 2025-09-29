Ευχαριστήρια επιστολή στον Κυρ. Μητσοτάκη από του κατοίκους και φορείς της ακριτικής Νέας Βύσσας

Την ευγνωμοσύνη τους για την κατάργηση καταβολής του ΕΝΦΙΑ στις ακριτικές περιοχές της χώρας, εξέφρασαν μέσω επιστολής προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι κάτοικοι και οι φορείς της ακριτικής Νέας Βύσσας.

Όπως αναφέρουν, η ένταξη του οικισμού τους στο καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης, με την κατάργηση της καταβολής του ΕΝΦΙΑ, αποτελεί στήριξη των παραμεθόριων περιοχών και όρος ζωής για τον ελληνισμό και τη χώρα μας.

Η επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε, οι κάτοικοι και οι φορείς που ζούμε και δημιουργούμε στην ακριτική Νέα Βύσσα, να Σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας για την ένταξη του οικισμού μας στο καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης με την κατάργηση καταβολής του ΕΝΦΙΑ.

Η στήριξη εκ μέρους Σας των παραμεθόριων περιοχών είναι όρος ζωής για τον Ελληνισμό και την χώρα μας».