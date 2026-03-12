Οι δημοσκοπήσεις, το νέο πολιτικό σκηνικό και το στοίχημα της κυβέρνησης

Σε νέα, αχαρτογράφητα όπως πολλοί τα περιγράφουν, νερά κινείται εδώ και 13 ημέρες και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, εν μέσω μιας πολεμικής αναμέτρησης με ανυπολόγιστες έως σήμερα οικονομικές επιπτώσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει άρδην, εν μια νυκτί, με τον ορίζοντα της λήξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων να παραμένει άγνωστος, τις πρώτες αναταράξεις στην οικονομία ήδη να κινητοποιούν την κυβέρνηση και τις επιπτώσεις στο πολιτικό κλίμα ήδη να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις.

Σε συνέχεια των μετρήσεων της Opinion Poll, της Interview και της Alco, η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, κατέγραψε την άνοδο των δημοσκοπικών κυβερνητικών ποσοστών, με τον κανόνα της συσπείρωσης που ισχύει σε περιόδους κρίσεις, να επιβεβαιώνεται.

Τα ποιοτικά στοιχεία της μέτρησης καταδεικνύουν το πολιτικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται, με το 79% των ερωτηθέντων να ανησυχούν πολύ και αρκετά για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 39% να εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομία και το 23% για μια στρατιωτική εμπλοκή και ταυτόχρονα το 72% να αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες της χώρας για την προστασία της Κύπρου, με ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο, ότι με τις κινήσεις που έγιναν συμφωνεί το 94% των ψηφοφόρων της ΝΔ, όπως είναι αναμενόμενο, αλλά και το 64% των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της, όπως και το 38% των ψηφοφόρων που ανήκουν στην «γκρίζα ζώνη».

Αυτά τα δεδομένα μπαίνουν στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου, καθώς οδηγούν σε άνοδο των ποσοστών της κυβέρνησης, που στην εκτίμηση φτάνει πλέον το 31,5%, με άνοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Η χαοτική διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ παραμένει, παρά την ενίσχυση και των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που φθάνει στο 13,8% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜέΡΑ25 2,5%, ΝΙΚΗ 2%, Δημοκράτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1% και Άλλο Κόμμα δηλώνει το 12%. Στην πρόθεση ψήφου, το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης» αγγίζει το 18%.

Αυτή την εικόνα κατέγραψαν στην αρχή της εβδομάδας ακόμη τρεις μετρήσεις, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση πιστώνεται τις άμεσες αντιδράσεις της. Στην Opinion Poll, η ΝΔ συγκέντρωσε ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου 32,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%, στην Interview, η Νέα Δημοκρατία έφτασε το 34,1% με το ΠΑΣΟΚ στο 15,4%, ενώ στην πρόθεση ψήφου της Alco, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,1% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%.

Το “στοίχημα” για το Μέγαρο Μαξίμου αφορά πλέον στην διατήρηση αυτών των δυνάμεων. Η ανακοίνωση του μέτρου επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου, είχε ως στόχο να περιοριστούν από την αρχή μιας νέας πληθωριστικής κρίσης, οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές, ώστε το κλίμα δυσφορίας για την ακρίβεια, που επιμένει πολλούς μήνες τώρα, να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, όμως τα αντανακλαστικά, που το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να επιδείξει στην παρούσα συγκυρία στο πεδίο της οικονομίας και «συμπληρώνουν» την άμεση αντίδραση στο γεωπολιτικό και αμυντικό πεδίο, περιλαμβάνουν και μια πολιτική στόχευση.

Πρώτον, να προταχθεί ο άμεσος σχεδιασμός της κυβέρνησης, που μέσα σε μία μέρα είχε κινητοποιήσεις φρεγάτες, μαχητικά και αντιαεροπορική άμυνα και μέσα σε μια εβδομάδα είχε καταρτίσει και αποφασίσει την λήψη του πρώτου πακέτου μέτρων, ενισχύοντας εμμέσως και το κυβερνητικό αφήγημα ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση, που γνωρίζει από την διαχείριση κρίσεων. Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν, μάλιστα την κρίση στον Έβρο το 2020, την πανδημία και την ενεργειακή κρίση το 2022, προτάσσοντας την εμπειρία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην διατήρηση της σταθερότητας, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Δεύτερον, το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να αναδειχθεί το αποτύπωμα των πολιτικών του επιλογών σε δύο κρίσιμους τομείς, της άμυνας -όταν ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη- και της οικονομίας, με την θετική πορεία των τελευταίων ετών και την επιλογή να ακολουθείται μια συγκρατημένη οικονομική πολιτική να επιτρέπουν σήμερα να μετριαστεί η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης.

Από το κυβερνητικό επιτελείο έλεγαν χαρακτηριστικά, ότι “δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας”, διαμηνύοντας ότι «οι αποφάσεις που λαμβάνοντας επιδιώκουν να συνδυάζουν τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Εν μέσω αβεβαιότητας, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση, επανέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου στο προσκήνιο και το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας, που αναμένεται να μπει στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως και η ετοιμότητα διακυβέρνησης των πολιτικών δυνάμεων. Πάνω σε αυτό τον καμβά και στα δεδομένα που θα προκύψουν από τις εξελίξεις, αναμένεται να διαμορφωθεί το νέο επίδικο των επόμενων μηνών, οπότε το προεκλογικό «πρόσημο» των κομμάτων θα αρχίσει να μπαίνει στο «τραπέζι», αλλά και της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.