Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Σ. Φάμελλου για τα έτη 2024 και 2023

Ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]

Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)