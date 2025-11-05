Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία, όπως μετέδωσε το ΣΚΑΙ.

Όπως ανέφερε, θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκη.

Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.