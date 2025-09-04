Α. Δρυμιώτης

«Από δήμαρχος… κλητήρας; Να κυβερνήσει αποκλείεται» δηλώνει στο Liberal ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Ο ίδιος τονίζει πως σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, όπως στη Γαλλία, η αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι επιβεβλημένη και όλοι ζητούν κυβερνητική σταθερότητα, ενώ εκτιμά πως τα σενάρια για αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει είναι «ανεδαφικά», καθώς ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Κύριε Δρυμιώτη, rebranding Τσίπρα. Μπορεί να επανακάμψει ο πρώην πρωθυπουργός;

Μου κάνει εντύπωση που το σκέφτεται κιόλας ο κ. Τσίπρας. Ποιο θα είναι το αφήγημα του; Αν προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος θα στερήσει ψήφους από τα αριστερά, όχι από το Κέντρο. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο σκοπός του, αν είναι για να ξανακυβερνήσει ούτε να το σκέφτεται. Ο Τσίπρας καβάλησε το αντιμνημονιακό κύμα. Αυτήν τη στιγμή ποιο είναι το αφήγημά του;

Μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και «εγώ είμαι εδώ για να εκφράσω τη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση».

Ωραία εγώ δέχομαι αυτό που λέτε και ότι θα μαζέψει ορισμένες ψήφους, όπως έκανε κατά καιρούς και η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά είναι αυτό αρκετό για να σε κάνει παίχτη εξουσίας; Όχι, διότι το τελευταίο ποσοστό που πήρε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 17%. Έχει χάσει έξι φορές, μου κάνει τρομακτική εντύπωση που το ξανασκέπτεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου που πήρε και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, όταν επανήλθε πόσο πήρε; Δεν μπήκε καν στη Βουλή. Άρα έχουμε και ένα προηγούμενο από κάποιον πρώην που προσπάθησε να επανέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Πάντως τον Τσίπρα τον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πάνω από 10% έως και 14%.

Είναι ποσοστό αυτό για έναν πρώην πρωθυπουργό; Από δήμαρχος κλητήρας; Εγώ νομίζω θα ξεφτιλιστεί. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα με τους πρώην δεν το καταλαβαίνω. Ο κ. Τσίπρας έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε πρωθυπουργός, το ανώτατο αξίωμα που υπάρχει εκτός από τον ΠτΔ. Στη συνέχεια παραιτήθηκε επειδή έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη. Ποια είναι η πιθανότητα να τον κερδίσει τώρα; Μηδέν. Άρα τι να επιδιώξει; Από πού θα κόψει ψήφους ; Μόνο από τα αριστερά κόμματα θα κόψει.

Πιστεύετε θα δημιουργήσει αντισυσπειρώσεις στην Αριστερά αλλά και στην κυβέρνηση, από το αντισύριζα μέτωπο του παρελθόντος;

Βεβαίως, στους αριστερούς. Στην Πλεύση Ελευθερίας, στη Νέα Αριστερά, στο κόμμα Κασσελάκη, αν κατέβει θα δημιουργήσει αντιδράσεις και αντισυσπειρώσεις.

Σε ό,τι αφορά στη ΝΔ εγώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να του στείλει γλυκά και λουλούδια. Ο κ. Τσίπρας το 2015 κέρδισε τις εκλογές με ένα αφήγημα το οποίο έλεγε: «Εγώ κύριοι δεν έχω καμία ευθύνη σαν το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ οι οποίοι σας οδήγησαν στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Δεν έχω καμία ευθύνη, αλλά έχω καινούργιο τρόπο να αντιμετωπίσω την Ευρώπη γιατί δεν έχω λερωμένη τη φωλιά μου. Θα πάω στις Βρυξέλλες και θα βαράω τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν και εγώ θα απαιτώ να τελειώσουν τα μνημόνια και η λιτότητα».

Ο κόσμος τον πίστεψε. Σήμερα ποιο είναι το αφήγημά του; Δοκιμάστηκε, μας φέσωσε 100 δισ. ευρώ, έβαλε στο Υπερταμείο 99 χρονιά κρατική περιουσία, παρέδωσε την εξουσία ύστερα από 6 ήττες με 17% και από την άλλη μεριά παραιτήθηκε από το κόμμα του.

Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το προσπαθεί κιόλας. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ο απόλυτος γνώστης, αλλά δεν μου φαίνεται σωστό. Δεν είναι σωστό και για τον ίδιο.

Να φέρω ένα παράδειγμα: Ο πιο κάλος πρωθυπουργός, ο Σημίτης, δεν έχασε ποτέ εκλογές, παρέδωσε το «δαχτυλίδι» πριν από τις εκλογές και εν τούτοις δεν ξανά ανακατεύθηκε ποτέ πάρα το γεγονός ότι ο Παπανδρέου τον διέγραψε. Αυτή είναι η δουλειά του statesman: «Κυβέρνησα, έγινα αρχηγός, τελείωσε η ώρα μου».

Επίσης θέλω να πω ότι ο Τσίπρας μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Ρομπέν των Δασών. Σύμφωνα με αυτό αφού είχε γεράσει και λίγο πριν πεθάνει, ο Ρομπέν των Δασών, ζητάει ένα τοξό και ένα βέλος. «Ανοίξτε το παράθυρο» διατάζει: «Εκεί που θα πάει το βέλος θα με θάψετε». Ε, στο τέλος τον έθαψαν στη ντουλάπα του δωματίου του. Πέρα από το αστείο στο ανέκδοτο, αυτό έχει ένα ηθικό δίδαγμα: Όταν μεγαλώσεις δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που έκανες στα νιάτα σου.

Πάντως είδαμε μια δημοσκόπηση διαδικτυακή που έδειχνε τη ΝΔ πολύ χαμηλά.

Διαδικτυακή δημοσκόπηση μην πιστεύεις με τίποτα.

Από την άλλη βέβαια φαίνεται πως η ΝΔ δύσκολα θα πλησιάσει την αυτοδυναμία. Θα μπορέσει να ξεπεράσει το 30% στις πρώτες εκλογές;

Αν πάρεις τις εφημερίδες αρχές του 2023 και δεις τις δημοσκοπήσεις, θα παρατηρήσεις τι έδιναν αυτές στη ΝΔ τότε και θα δείτε τι πήρε τελικά. Το ίδιο συμβαίνει τώρα.

Πλέον όμως υπάρχει φθορά…

Ναι βεβαίως υπάρχει φθορά, αλλά η φθορά δεν είναι αρκετή. Ο κόσμος πρέπει να έχει εναλλακτική λύση για να μπορέσει να ψηφίσει κάτι άλλο. Αυτήν τη στιγμή καλώς ή κακώς δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στον ορίζοντα. Ο Τσίπρας αποκλείεται, δεν μπορεί να εκφράσει την πλειοψηφία.

Ένα άλλο σενάριο που διακινείται είναι η αλλαγή εν κινήσει του πρωθυπουργού.

Δηλαδή ένας πρωθυπουργός που είναι πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις θα το δεχτεί; Να ρίξουν τον Μητσοτάκη για να έρθει ποιος; Ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχτεί, το αποκλείω με τόσο μεγάλες διαφορές από το δεύτερο κόμμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται διάφορα. Εδώ ο Βελόπουλος λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί κανείς να του πει να μην γίνει;

Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και ο όρος που θα τεθεί από ένα κόμμα για να μαζευτούν 151 βουλευτές είναι η αλλαγή πρωθυπουργού;

Ας πάρουμε το σενάριο αυτό που λες. Θα ξαναγίνουν εκλογές και θα αυξήσει το ποσοστό της η ΝΔ μέχρι που θα φτάσει στο όριο της αυτοδυναμίας για να κάνει κυβέρνηση. Ο λόγος είναι πως ο κόσμος δεν θέλει την ακυβερνησία. Δηλαδή αν βάλεις στον κόσμο το δίλημμα εάν δεν έχουμε κυβέρνηση τι πρέπει να γίνει, θα έπαιρνες πολύ διαφορετικές απαντήσεις.

Σύμφωνοι, άλλο όμως να πάρει η ΝΔ στις πρώτες εκλογές 25% και άλλο πάνω από 30% ή γύρω από αυτό το ποσοστό.

Εδώ πήρε 28% στις Ευρωεκλογές που ο κόσμος ψηφίζει χαλαρά και 2 εκατομμύρια λιγότεροι απ’ ό,τι είχαν ψηφίσει στις εθνικές εκλογές πήγαν στην κάλπη.

Εμείς κρίνουμε από τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών. Αυτήν τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις είναι με αναγωγή στο 30%. Άρα το 25% είναι πολύ δύσκολο. Αν συγκεντρώσει 25% η ΝΔ, πού θα πάνε τα υπόλοιπα κόμματα;

Είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ πάντως που έχει δημιουργήσει ζήτημα για την κυβέρνηση.

Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όντως υπάρχει θέμα, αλλά νομίζω ότι όντας έξυπνοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι το ζήτημα ακουμπά οριζόντια όλα τα κόμματα. Μάλιστα αν δεν κάνω λάθος η τεχνική λύση ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι έξι χρόνια κυβέρνηση η ΝΔ...

Εγώ σου λέω ότι έχει τεράστιες ευθύνες η ΝΔ, αλλά εσείς νομίζετε ότι το σκάνδαλο είναι αρκετό για να ρίξει μια κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση; Κοιτάξτε, κυκλοφορούν διάφορα. Πιστεύω όμως ότι ο νουνεχής κόσμος - δεν είμαστε όλοι ψεκασμένοι-, ο οποίος είναι νοικοκυραίος που θέλει να πηγαίνει στη δουλειά του, να ξυπνάει και να μην έχει αμφιβολίες που γεννά ο ερασιτεχνισμός που ζήσαμε τον καιρό του Τσίπρα και του Βαρουφάκη, θα σκεφτεί πολύ καλά τι θα ψηφίσει. Αν δεν έχει εναλλακτική λύση, θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα ψηφίσει ξανά ΝΔ.

Αλλαγή εκλογικού νόμου βλέπετε; Στη Γαλλία ακυβερνησία και οι αγορές την τιμωρούν.

Με προλάβατε. Στην Καθημερινή της ερχόμενης Κυριακής γράφω για το θέμα αυτό. Συστήνω στους αναγνώστες του Liberal να διαβάσουν το άρθρο. Τεκμηριώνει απολύτως με αριθμούς γιατί το όριο εισόδου στη Βουλή από 3% πρέπει να γίνει 5%.

Γιατί δεν γυρνάμε σε ένα σύστημα που το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες; Τόσες εκλογές με αυτό έγιναν και πάντα υπήρχε σταθερότητα. Ίσως εξ’ αρχής το νέο εκλογικό σύστημα είχε προβλήματα. Τι πιστεύετε;

Τις 50 έδρες θα τις καλύψει το πρώτο κόμμα θεωρώ με ποσοστά πάνω από 25%. Το εκλογικό σύστημα που έχουμε πράγματι εξ’αρχής ήταν λάθος. Από το 2020 το γράφω και το λέω. Πιστεύω ότι πρέπει να το αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ας του λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι πως το κάνει από ηττοπάθεια. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα προβλήματα της Γαλλίας που κάνουν αναγκαία την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα: Υπάρχει πιο δημοκρατική χώρα από την Αγγλία; Με 38% στις εκλογές η κυβέρνηση κατέχει το 63% των εδρών στο κοινοβούλιο. Κανείς δεν μίλησε για νοθευτικό σύστημα εκεί. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αλλάξει εκλογικό σύστημα και ας υπάρχουν αντιδράσεις. Βλέπουμε πως παντού επιδιώκονται σταθερές κυβερνήσεις. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός κάθε κράτους, όλα τα άλλα είναι παραμύθια.

Τι θα προτείνατε;

Μια ιδέα που υπάρχει είναι η εξής: Πολιτικά είναι το ίδιο ένα κόμμα που έχει μία μονάδα διαφορά από το δεύτερο, όπως ο Σημίτης από τον Καραμανλή και ίδιο αν έχει πάνω από 10 μονάδες; Μήπως πρέπει να υπάρχει ένα μπόνους εδρών ανάλογα με τη διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος;

Κόμμα Σαμαρά; Αρκετοί πιστεύουν ότι θα κόψει από τη ΝΔ.

Είναι γεγονός ότι το κόμμα Σαμαρά θα στερήσει ψήφους από την κυβέρνηση και θα της κάνει ζημιά, αλλά το ζητούμενο είναι αν θα προχωρήσει στην ίδρυσή του ο Αντώνης Σαμαράς.