Ο Τσίπρας και… οι «νύχτες με τον εχθρό του»

Το επεισόδιο με τη γάτα των Ιμαλαίων, όπου ο Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με τον τότε ισχυρό άνδρα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Σταύρο Ψυχάρη, στο σπίτι συνεργάτιδας του Αλέξη, είναι γνωστό.

Άγνωστο σε ποιον ανήκε η πρωτοβουλία της συνάντησης. Κατά τον Τσίπρα, στον Ψυχάρη προκειμένου να του ζητήσει διευθέτηση του χρέους του εκδοτικού Ομίλου, με την υπόσχεση πολιτικής στήριξης, καθώς «Οι εφημερίδες είναι μαγαζιά που αλλάζουν τις βιτρίνες, ανάλογα με τις συμμαχίες, μια βάζουν τα πράσινα, μια τα γαλάζια, μια τα κόκκινα...» (μαρτυρία Τσίπρα).

Αντιθέτως, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συζύγου του τότε ισχυρού ανδρός του ΔΟΛ Χριστίνας Ψυχάρη, η πρωτοβουλία ανήκε στον Αλέξη. «Ο Τσίπρας θέλει να τα βρούμε. Αλλά εγώ του είπα ότι πρέπει να τα βρούμε πολιτικά», είπε στη σύζυγό του ο Ψυχάρης σύμφωνα με την ίδια.

Η συνάντηση ενώπιον μιας αρχοντικής γάτας των Ιμαλαίων, είχε διαρρεύσει στο ΒΗΜΑ με τη μορφή διηγήματος καθώς ο Ψυχάρης για λόγους μάλλον αντεκδίκησης έσπασε το off the record. Κατά την σύζυγό του το έκανε «γιατί πίστευε ότι ο λαός θα θύμωνε κι αυτός με έναν ηγέτη που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα Μέσα Ενημέρωσης (σ.σ. τώρα μάλιστα! Λες και ο λαός διαβάζει κι εκτιμά τα Μέσα Ενημέρωσης).

Πάντως, ουδόλως ενδιαφέρει η πατρότητα της πρωτοβουλίας. Ας πούμε ότι τη ζήτησε ο Ψυχάρης σε στιγμή αγωνίας, σε μια προσπάθεια να σώσει το μαγαζί. Ο Αλέξης γιατί την αποδέχτηκε; Τι γύρευε και γιατί συναίνεσε σε μια μυστική νυχτερινή συνάντηση με έναν εξ ορισμού πολιτικό εχθρό του; Μια συνάντηση που σόκαρε όσους πορεύονται με αρχές στη δημόσια ζωή;

Το ονομάζουμε εξ ορισμού εχθρό του, αφού στο βιβλίο που υπογράφει, ισχυρίζεται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ξεπατικωμένα από την αριστερή φιλολογία: « Η αναμέτρηση με τη διαπλοκή είχε ένα ξεκάθαρο ηθικό, δημοκρατικό, και οικονομικό υπόβαθρο (…) κατανοούσα την σύγκρουση αυτή ως στοιχείο της πολιτικής μου ταυτότητας και ως δήλωση αποφασιστικότητας. Δεν είχα πρόθεση να συμβιβαστώ με τη διεφθαρμένη ελίτ και το παρακράτος της διαπλοκής, που ποδηγετούσε εξελίξεις, ασκώντας ανεξέλεγκτη επιρροή τόσο στο πεδίο των κρατικών εξουσιών όσο και στην κοινωνία».

Ωραία. Και αφού ο ασυμβίβαστος αριστερός μαχητής, ο αδάμαστος πολέμιος της διαπλοκής, δεν είχε καμιά πρόθεση να συμβιβαστεί «με τις διεφθαρμένες ελίτ και το παρακράτος της διαπλοκής», γιατί δεν απάντησε στην έκκληση του Ψυχάρη για μυστική συνάντηση, με ένα ξερό «ΟΧΙ»;

Η σύζυγος του εκλιπόντος κάνει λόγο για «ολιγάριθμες συναντήσεις». Άρα δεν υπήρξε μόνο μία. Τι είχε να ζητήσει ο ίδιος σε αυτές; Τι διαπραγματευόταν; Μήπως τη χειραγώγηση του - υποτίθεται - μισητού ΔΟΛ; Μήπως να ορίσει δικό του άνθρωπο ως διευθυντή του Βήματος όπως καταγγέλλει η κα Ψυχάρη; (Στο ρεπορτάζ της εποχής ήταν γνωστό και το όνομα. Εξάλλου, σε μια άλλη περίπτωση ο Κοντομηνάς, του Alpha TV, είχε δημοσίως καταγγείλει ότι απεσταλμένος του Τσίπρα είχε απαιτήσει έλεγχο των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού).

Γιατί αν o Αλέξης δεν είχε να ζητήσει, αν δεν σκόπευε να διαπραγματευτεί, δεν θα είχε λόγο μυστικότητας. Θα επισκεπτόταν μέρα μεσημέρι και υπό τα φλας των φωτορεπόρτερ, τον ΔΟΛ. Κάτι που συμβαίνει και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, χωρίς να εγείρει αντιρρήσεις και υποψίες.

Η πολιτική «αυτοβιογραφία» του πρώην πρωθυπουργού βρίθει αναξιόπιστων αναφορών. Άλλες ήταν η «τυχαία» κυβερνητική συνύπαρξη με τους ΑΝΕΛ, ενώ όπως έχουμε γράψει εδώ τα είχαν κανονίσει από το 2013. Και ο Τσίπρας κάλεσε τον Σταύρο Θεοδωράκη για το θεαθήναι.

Επίσης, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει νεκρούς. Όσοι δημοσιογράφοι κάλυπταν τότε το ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ ήξεραν ότι καμία πρόταση δεν είχε γίνει στην αείμνηστη Φώφη για συγκυβέρνηση. Αλλά και αν ο λόγος τους δεν μετράει γιατί είχαν πληροφορηθεί λάθος, μετράει ο λόγος του Μανόλη Όθωνα, που ήταν ωτακουστής της τυπικής συγχαρητήριας συνομιλίας της Φώφης για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Και φυσικά μετράει ο λόγος του συζύγου της Αλέξη Τσούνη, ο οποίος δήλωσε πως «όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών, ποτέ δεν έγινε πρόταση». Χαρακτήρισε τον Τσίπρα «καθ΄έξιν ψεύτη» που δεν έχει αλλάξει.

Ο Τσίπρας «τρώει ξύλο» από παντού. Το περίμενε άλλωστε, το είχε δηλώσει. Σε ποιο κέρδος αποσκοπεί; Υπάρχει μια υστερόβουλη τακτική. Αν οι εκλογές γίνουν σε ενάμισι χρόνο, θα έχει αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα. Αυτά που του προσάπτουν όσοι του τα προσάπτουν, δεν θα μπορούν να τα επαναλάβουν και τότε.

Θα έχουν κουράσει, θα είναι περσινά ξινά σταφύλια. Δεχόμενος τώρα την ένταση των κατηγοριών επενδύει στη λήθη που φέρνει ο κορεσμός τους.