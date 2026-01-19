Θ. Λιβάνιος: Τις επόμενες εβδομάδες σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση

Σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το ζήτημα της στέγης στα Χανιά, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του Δήμου Χανίων, αλλά και οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τη λειτουργία των δήμων, ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν ενδελεχώς με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Δημαρχείο Χανίων σήμερα το απόγευμα.

Τον υπουργό υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης και ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Γιώργο Φραγκιαδάκη, Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλη Κοτσιφάκη, τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Ζαχάρη Μαυριδάκη, τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ, Κώστα Πατεράκη και την Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, Δέσποινα Μπολανάκη.

Στη σύσκεψη παρόντες ήταν επίσης η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής του Νομού, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και ο Δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός.

Ο υπουργός κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον Δήμαρχο Χανίων και τους συνεργάτες του τονίζοντας πως: «έχω τη χαρά να συζητώ με τον Δήμαρχο σχεδόν καθημερινά για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τον Δήμο, αλλά και το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Συζητήσαμε για ζητήματα λειτουργίας του Δήμου Χανίων, που έχουν να κάνουν τόσο με την οικονομική διαχείριση όσο και με τη στελέχωση όλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών με μόνιμο και απαραίτητο προσωπικό, και ανταλλάξαμε προτάσεις και σκέψεις για τον νέο Κώδικα, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες και θα πάρει τον δρόμο για να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων».

Από τη μεριά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, υπογράμμισε πως τέθηκαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν «την καθημερινότητα, τους στρατηγικούς μας σχεδιασμούς, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τον νέο Κώδικα και τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τη λειτουργία των δήμων τα επόμενα χρόνια. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, πολλές από τις οποίες, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη, ενώ αναφερθήκαμε και στα πλέον κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα Χανιά, τα οποία έχουν να κάνουν με τη στέγη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα που αυτή προκαλεί. Την ίδια στιγμή συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση, τις αλλαγές σε σχέση με την κατάργηση των νομικών προσώπων αλλά και πως θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις αλλαγές».

Ο Δήμαρχος Χανίων αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών από το Ρέθυμνο, τόνισε: «οφείλω να επαναλάβω δημόσια τη βούληση και τον σχεδιασμό του Υπουργείου σε σχέση με το τέλος ανθεκτικότητας ή το τέλος διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τον οποίο από το 2027 το 50% θα αποδίδεται στους δήμους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους δήμους, η οποία θα συμβάλει στην κάλυψη αναγκών και αιτημάτων των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Χανίων ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δέσμευσή του σχετικά με τη χρηματοδότηση του πρότυπου καταφυγίου και της κλινικής ζώων του Δήμου Χανίων, έργο το οποίο πλέον, όπως είπε, είναι πλήρως ώριμο και έτοιμο προς δημοπράτηση.