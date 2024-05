Επίσκεψη Κασσελάκη στην Ραμάλα

«Ιστορική» χαρακτήρισε η Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Ρ. Σβίγκου την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Ραμάλα και στην Ιερουσαλήμ ο πρόεδρος του κόμματος Σ. Κασσελάκης, προκαλώντας με τη δήλωση αυτή να αναζητήσουμε τους λόγους της «ιστορικότητας» της επίσκεψης.

Ο Σ.Κασσελάκης έχει σοβαρό έλλειμμα πολιτικής εμπειρίας το οποίο κτυπάει κόκκινο σε ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Και προφανώς δεν μπορεί να μέμφεται κανείς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που όπως ο ίδιος λέει είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας της Διασποράς και μπορεί να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας σε μια στιγμή, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ούτε το βάθος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ούτε το Μεσανατολικό, ούτε το Κυπριακό. Εξ ου και πολύ συχνά με δηλώσεις του, προκαλεί ερωτηματικά για το εάν μπορεί αξιόπιστα να εκπροσωπήσει τη χώρα έστω και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προκειμένου να τονώσει αυτό το διεθνές προφίλ ο Σ. Κασσελάκης αποφάσισε σε μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή του πολέμου της Γάζας να κάνει μια κίνηση που θεωρεί ότι είναι εντυπωσιακή. Να μεταβεί στο Ισραήλ, όπου ούτε ζήτησε (πιθανόν να μην έβρισκε και ανταπόκριση) για συνάντηση έστω και για να προβάλει τις θέσεις του κόμματος με εκπρόσωπο του Κράτους (και όχι υποχρεωτικά της κυβέρνησης) του Ισραήλ, και έτσι η επίσκεψη του θα περιορισθεί στη Ραμάλα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και πιθανότατα στη Βηθλεέμ.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται μετά από μια πρωτοφανή και αποκαλυπτική της άγνοιας (η καλύτερη εκδοχή) των θεμάτων δήλωση του, ότι στη Χαμάς δεν είναι όλοι τρομοκράτες, αλλά προσφέρουν και ανθρωπιστικό έργο στη Γάζα…

Ο Σ.Κασσελάκης παραβιάζει έναν βασικό κανόνα. Πηγαίνοντας στη Ραμάλα χωρίς έστω και μια εθιμοτυπική συνάντηση στο Τελ Αβίβ εμφανίζεται σαν εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος της Γάζας με τις τεράστιες απώλειες σε αμάχους που έχουν προκαλέσει τη γενική κατακραυγή, απονομιμοποιεί το Κράτος του Ισραήλ.



Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος για επαφές με εκπροσώπους του. Κι όμως, θα είχε την ευκαιρία να εξηγήσει ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που με την προηγούμενη ηγεσία του υπηρέτησε με ιδιαίτερο σθένος τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ είναι απογοητευμένο από τη σημερινή κατάσταση.

Θα μπορούσε βεβαίως ο Σ.Κασσελάκης να συναντηθεί με συγγενείς των νεκρών και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου ώστε να δείξει ότι έχει αντίληψη ότι αυτός ο πόλεμος δεν ξεκίνησε επειδή το επέλεξε το Ισραήλ και ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να έχει θέση στην αναζήτηση λύσης στο Παλαιστινιακό.



Αντιθέτως, όπως και ο πιο κακόπιστος παρατηρητής μπορεί να αντιληφθεί τόσους μήνες μετά, ο ιθύνων νους που σχεδίασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε ακριβώς στόχο την ειρήνη, την ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σ.Αραβία και την υπονόμευση των επόμενων βημάτων σε μια διπλωματική προσπάθεια για τη λύση των δυο κρατών.

Ήταν μια επίθεση που επένδυσε στα αντανακλαστικά ενός συντηρητικού και με τη συμμετοχή ακροδεξιών και εποίκων κυβερνητικού συνασπισμού, που θα οδηγούσε σε στρατιωτική επέμβαση και νέο τραγικό αδιέξοδο…

Το Ισραήλ ήδη πληρώνει τις συνέπειες από την αντανακλαστική αντίδραση του, από τον πειρασμό στον οποίο μπήκε να εκδικηθεί το ταπεινωτικό κτύπημα της 7ης Οκτωβρίου αδιαφορώντας για τις συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό τον οποίο αντιμετωπίζει συχνά ως υποστηρικτές και εν δυνάμει μέλη της Χαμάς.

Το Ισραήλ με τις εσωτερικές αντιθέσεις του και τα αδιέξοδα του παραμένει ο βασικός παίκτης για την επίλυση του παλαιστινιακού και αυτό το αμφισβητούν μόνο το Ιράν (που αμφισβητεί και την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ), η Χαμάς και όσοι ακτιβιστές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν βρει ποιητική την ομοιοκαταληξία «From the river to the sea, Palestine will be free», η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γραφτεί από έναν αγιατολάχ ή τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης.

Όσο για την αντίληψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τη Χαμάς, θα έπρεπε κάποιος από τους συνεργάτες του να τον ενημερώσει, ότι όπως οι βομβαρδισμοί αδιακρίτως σε πολιτικούς στόχους και η στέρηση βασικών αγαθών παραβιάζουν το Δίκαιο του Πολέμου, εγκλήματα πολέμου είναι και το να απάγονται όμηροι, να χρησιμοποιούνται άμαχοι και κρίσιμες πολιτικές δομές, ως «ασπίδα», το να οικειοποιούνται την ανθρωπιστική βοήθεια και να χρησιμοποιούν τη διεθνή βοήθεια για δυο δεκαετίες, όχι για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη Γάζα, αλλά για λαγούμια και για αγορά πυραύλων…

Εξάλλου αν το πιστεύει θα όφειλε να συναντηθεί με τους «ανθρωπιστές» της Χαμάς για να τους ενισχύσει. Αν και χθες είχαν μάλλον «δουλειά» εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του ίδιου του Τελ Αβίβ…

Η επίσκεψη στη Ραμάλα ίσως θα δώσει την ευκαιρία στην αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ να αντιληφθεί ότι εκτός των σκληροπυρηνικών δυνάμεων στο Ισραήλ που δε θέλουν τη λύση των δυο κρατών, το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία ηγεσίας στους Παλαιστινίους.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και ο πρόεδρος Αμπάς δεν ελέγχουν παρά μερικά εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα γύρω από το πολυτελές μαρμάρινο Μέγαρο στη Ραμάλα, με τα δεκάδες πολυτελή αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα απέξω για τις προσωπικές μετακινήσεις τους. Βουτηγμένοι στη διαφθορά διαχειρίζονται με αδιαφανή τρόπο τα εκατομμύρια δολάρια που έφθαναν από το Ισραήλ και τη Διεθνή Κοινότητα, έχοντας παραβιάσει κάθε Δημοκρατική Αρχή αφήνουν την τρομοκρατία να υποκαθιστά τις όποιες δομές θα έπρεπε να ελέγχει η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Σ.Κασσελάκης έγινε δεκτός από τον υπουργό …τουρισμού της ΠΑ και εκεί τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους, προφανώς αγνοώντας ότι αυτό κάθε άλλο παρά οδηγεί σε λήξη του Πολέμου και συγχρόνως η επιβολή έξωθεν μη συμφωνημένης λύσης, σε διαφορές που αφορούν μάλιστα τη δημιουργία «δυο κρατών» είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ιδίως όταν υποστηρίζεται από Έλληνα πολιτικό.

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε μονομέρεια, ούτε ισορροπίες, ούτε αφελείς ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Και δίπλα στο ματοκύλισμα των αμάχων στη Γάζα και στην αποδοκιμασία των φανατικών του Ισραήλ, στην ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, για άνευ όρων μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, θα πρέπει να είναι η καθαρή καταδίκη της τρομοκρατίας, η άμεση επιστροφή των ομήρων, η αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ να συνεχίσει να υπάρχει, η ανάγκη εκδημοκρατισμού της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Μέση Ανατολή δεν ενδείκνυται ούτε για ιδεολογήματα ούτε για ευφυολογήματα. Και κυρίως είναι εντελώς ακατάλληλη για θιασώτες του TikTok.

Όσο για την «ιστορικότητα» της επίσκεψης, ας είμαστε λίγο πιο σεμνοί. Τουλάχιστον ας αποδειχθεί, διδακτική για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός εάν οι συνομιλίες που όπως ανακοινώθηκε μπορεί να αρχίσουν πάλι την Τρίτη ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης Κασσελάκη και μας το κράτησαν μυστικό…