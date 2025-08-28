Ο πλανήτης καίγεται! Eμείς κάνουμε μικροπολιτική και επενδύουμε στον λαϊκισμό

Ο πλανήτης καίγεται. Δεν είναι μια αόριστη διαπίστωση, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα που βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός κύματος φυσικών καταστροφών που σαρώνουν τον κόσμο. Από τα «mega fires» που κατακαίουν την Αυστραλία, την Καλιφόρνια και τον Καναδά, μέχρι τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη και τους ακραίους καύσωνες σε περιοχές που δεν τους είχαν βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συμπτώματα μιας παγκόσμιας κρίσης που δεν γνωρίζει σύνορα.

Όταν ο Πόνος Γίνεται Εργαλείο

Σε αυτή την παγκόσμια κρίση, θα περίμενε κανείς ενότητα και κοινή δράση. Αντίθετα, παρατηρούμε συχνά το ακριβώς αντίθετο: τις φυσικές καταστροφές να γίνονται πεδίο μάχης για μικροπολιτική και λαϊκισμό. Πολιτικοί εκμεταλλεύονται την οργή και τον φόβο των πολιτών, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα. Το να επενδύεις πολιτικά στον πόνο και την καταστροφή είναι μια απάνθρωπη και μηδενιστική προσέγγιση. Κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτή η τακτική αποπροσανατολίζει από την ουσία, που είναι η αποτελεσματική πρόληψη και η διαχείριση της κρίσης.

Ο Μύθος που Καίει:

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανθίζουν οι ψευδείς ειδήσεις και οι θεωρίες συνωμοσίας. Μία από τις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες αφορά τις πυρκαγιές και τον υποτιθέμενο δόλο πίσω από αυτές για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυτό το αφήγημα είναι όχι μόνο αβάσιμο, αλλά και επικίνδυνο.

Η αλήθεια είναι ότι οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται σε ορεινές, ακάλυπτες περιοχές με ισχυρούς ανέμους, ενώ οι πυρκαγιές ξεκινούν συχνά σε δασικές εκτάσεις. Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και πολύπλοκες. Η παράνομη καύση δασικών εκτάσεων δεν θα μπορούσε ποτέ να τις επισπεύσει αλλά το αντίθετο να τις καθυστερήσει αφού η καμένη περιοχή κηρύσσεται αναδασωτέα.

Αυτό το fake news αποπροσανατολίζει από την ουσιαστική συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, την προστασία των δασών και την αποτελεσματική πολιτική πολιτικής προστασίας.

Προστασία και Αρωγή: Η Άλλη Όψη της Κρίσης

Εν μέσω της κριτικής και της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τις θετικές εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία της Κρατικής Αρωγής και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχει αναβαθμιστεί ριζικά. Με την πρόσληψη εκατοντάδων ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού, η υπηρεσία είναι αντιμέτωπη πλέον με τη διαχείριση δεκάδων διαφορετικών φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια

Παράλληλα, ο ρόλος του 112 έχει αποδειχθεί κρίσιμος και σημαντικός, καθώς η λειτουργία του στοχεύει στην έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία της ζωής των πολιτών, κάτι που αποτελεί βασικό μέλημα κάθε σύγχρονης πολιτείας.

Λογική και Ενσυναίσθηση

Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δεν βρίσκεται στις μικροπολιτικές κόντρες και στις ψευδείς ειδήσεις, αλλά στη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την ενσυναίσθηση. Χρειάζεται ενότητα, σχέδιο και επιστημονική προσέγγιση. Είναι επιτακτική ανάγκη να απορρίψουμε τις θεωρίες συνωμοσίας και τους λαϊκισμούς που διχάζουν και να επικεντρωθούμε στην πραγματική ουσία: την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών.