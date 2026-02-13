Ο Παναγόπουλος απαντά στο ΠΑΣΟΚ: Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου, αλλά δεν παραιτούμαι από την ΓΣΕΕ

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, έπειτα από την απόφαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, που ζητά την παραίτησή του, τονίζοντας παράλληλα πως θα οδηγήσει την ΠΑΣΚΕ «σε ένα ακόμα νικηφόρο συνέδριο».

Και προσθέτει: «Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας.»

Ολόκληρη η δήλωση του Γ. Παναγόπουλου:

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.»

ΠΑΣΟΚ: Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπουλου - Τον καλεί να μην διεκδικήσει ξανά την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Νωρίτερα, η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επικύρωσε στη σημερινή της συνεδρίαση την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση για την οποία τελεί υπό έρευνα.

Παράλληλα, καλεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία του.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη.

Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Ακολούθως στην ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται» και σημειώνει: «Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις, καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις.»