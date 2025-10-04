Κατόπιν συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του 14ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ διαπιστώθηκε ότι μόνη υποψηφιότητα για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ είναι αυτή του Ορφέα Γεωργίου, του οποίου η υποψηφιότητα υπογράφηκε από το 91,5% των Συνέδρων.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 35 εδ. γ’ του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, το οποίο ορίζει ότι «σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφιοτήτων ισούται με τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων, δεν πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία αλλά ο/η υποψήφιος/α ή οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την αρμόδια για την εν λόγω εκλογική διαδικασία ΚΕΦΕ», ανακοινώνεται ότι ο Ορφέας Γεωργίου επανεκλέγεται Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Μετά την ανακήρυξή του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτήν την τεράστια τιμή. Η επανεκλογή μου ως Πρόεδρος αυτής της μεγάλης Οργάνωσης, είναι για μένα όχι μόνο τιμή, αλλά και μία τριπλή ευθύνη. Ευθύνη να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών όλων σας, που με την εμπιστοσύνη της με επανεκλέξατε πρόεδρο, των προκατόχων μου, ανθρώπων που έχουν αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή τους στην ιστορία της ΟΝΝΕΔ, αλλά και ευθύνη να ξεπεράσω τον ίδιο μου τον εαυτό, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια που χτίσαμε όλοι μαζί, τα τρία προηγούμενα χρόνια. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά η δέσμευση μου ακόμα μεγαλύτερη!».