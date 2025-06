Ο Ν. Δένδιας στην 29η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει την Τρίτη (01/07) στις 13:20 στην 29η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist στο Λαγονήσι.

Ο κ. Δένδιας θα έχει συζήτηση με τον Ντάνιελ Φράνκλιν, εκτελεστικός διευθυντής του διπλωματικούς τμήματος του The Economist στο πλαίσιο της ενότητας Europe's Strategy on Defence and Security.

Στο περιθώριο της συζήτησης, ο κ. Δένδιας θα έχει συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους.

Νωρίτερα, στις 9:00 π.μ. ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα κηρύξει την έναρξη της ημερίδας που διοργανώνεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων με θέμα: «Στρατηγική Προσαρμογής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις - Δράσεις και Προοπτικές».