Φαβορί για την κούρσα διαδοχής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να δηλώνει κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι το φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028, και ότι ο ίδιος θα τον στηρίξει αν αποφασίσει να είναι υποψήφιος, σύμφωνα με δύο άτομα κοντά στην κυβέρνηση που μίλησαν στο Politico.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο αποτυπώνουν πώς ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη προετοιμάζονται για τη «μετά Τραμπ» εποχή, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ο πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Ο Μάρκο είναι ξεκάθαρος ότι ο Βανς θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, αν το θελήσει», δήλωσε άτομο προσκείμενο στον υπουργό Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι ο Ρούμπιο έχει εκφράσει την ίδια άποψη και δημόσια.

«Θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον αντιπρόεδρο σ’ αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη αναφέρει τον Βανς και τον Ρούμπιο ως τους δύο πιθανότερους διαδόχους του, ενώ πρόσφατα υπαινίχθηκε πως οι δυο τους θα μπορούσαν να είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Οι δύο πολιτικοί επιμένουν ότι διατηρούν στενή φιλία και δεν υπάρχει ανταγωνισμός, παρά τις φήμες για το ποιος μπορεί να κληρονομήσει την ηγεσία του κινήματος MAGA.

Σύμφωνα με τρίτη πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο, η «επικρατούσα εκτίμηση» είναι ένα ενδεχόμενο σχήμα Βανς–Ρούμπιο, με τον αντιπρόεδρο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

Δημοσκόπηση του Politico στο διάστημα 18–21 Οκτωβρίου, δείχνει τον Βανς ως την πρώτη επιλογή μεταξύ των ψηφοφόρων του Τραμπ το 2024, με ποσοστό 35%, ενώ μόλις 2% ανέφεραν τον Ρούμπιο.

Η συζήτηση για τη διαδοχή φούντωσε μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Ρεπουμπλικανοί δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία πως χωρίς τον Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, το κόμμα δυσκολεύεται να κινητοποιήσει επαρκώς τους ψηφοφόρους του.