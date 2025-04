Ο Κωστής Χατζηδάκης εξελέγη αντιπρόεδρος του ΕΛΚ

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξελέγη ο Κωστής Χατζηδάκης.

Στη Βαλένθια όπου διεξάγεται το συνέδριο του ΕΛΚ εξελέγη η νέα ηγεσία του κόμματος (ο Μάξ Βέμπερ ήταν ο μόνος υποψήφιος πρόεδρος) και οι 10 αντιπρόεδροι.

«Με συγκίνηση υποδέχομαι την εκλογή μου σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος!», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι αυτή η θέση «δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, προς όφελος της πατρίδας μας!».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Με συγκίνηση υποδέχομαι την εκλογή μου σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος! Όχι μόνο διότι επανασυνδέομαι πιο στενά με τις Βρυξέλλες μετά από 18 χρόνια. Αλλά και διότι η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τους ευρωβουλευτές και όλους τους συναδέλφους της αποστολής της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά, επίσης, και τους πολλούς συνέδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που τίμησαν στο πρόσωπό μου τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ, η νέα αυτή θέση δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε μένα, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, προς όφελος της πατρίδας μας!

«Μόλις εκλέξαμε τη νέα προεδρία του ΕΛΚ! Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν χέρι-χέρι με τα μέλη μας για να προσφέρουν στους πολίτες όλης της Ευρώπης», αναφέρει το κόμμα σε ανάρτηση στο Χ.

We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



