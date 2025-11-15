Ό. Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια της 40ής Philoxenia: Ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και στρατηγικό όραμα

Την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, η οποία συνεχίζεται και το 2025 έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την 40η Philoxenia – Hotelia και την έκθεση Food and Drinks by Detrop στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις για το 2025, με αύξηση στις αφίξεις και ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Σε σχέση με το 2024, καταγράφεται αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση και διψήφια ποσοστιαία άνοδος στα έσοδα κατά την περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής, στους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες.

«Βλέπουμε τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων και του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, αλλά και τα αποτελέσματα μίας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, που θέτει ως προτεραιότητα την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την επικράτεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αυτή αποδίδει ήδη καρπούς και θα αποδώσει ακόμη περισσότερους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, η υπουργός παρουσίασε τις παρεμβάσεις και δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, μεταξύ των οποίων:

τη θεσμοθέτηση νέου συστήματος κατάταξης καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση,

την εφαρμογή πλαισίου ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης,

την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών και δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις,

την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για αναβάθμιση υποδομών και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που εμπλουτίζουν την τουριστική προσφορά.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών, αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των προορισμών και συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και νέων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η πολιτική του υπουργείου θέτει τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο, τονίζοντας ότι η στήριξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε:

στην ενίσχυση της στελέχωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,

στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (upskilling και reskilling) για εργαζόμενους και μακροχρόνια ανέργους,

στη νέα πρωτοβουλία για αναβίωση του μοντέλου συνύπαρξης ξενοδοχείου και εκπαιδευτικής μονάδας, με αξιοποίηση κτιρίων του Υπουργείου που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου.

Η υπουργός τόνισε επίσης ότι η Θεσσαλονίκη ενισχύει σταθερά το τουριστικό της αποτύπωμα, καθώς το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο, η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα, το Μετρό και οι νέες επενδύσεις σε υποδομές φιλοξενίας βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών και διευρύνουν τις επιλογές τους. Πρόσθεσε ότι η λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, ενώ η προώθηση του τουρισμού πόλεων και των city breaks –και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης– αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής.

Όπως υπογράμμισε, το υπουργείο Τουρισμού, μέσω του ΕΟΤ, θα συνεχίσει στοχευμένες δράσεις προβολής της πόλης, με συνεργασίες με tour operators, αεροπορικές εταιρείες, ταξίδια εξοικείωσης και συνέργειες με επιδραστικά Μέσα Ενημέρωσης.

Η υπουργός επισήμανε τέλος ότι η Philoxenia αποτελεί πεδίο διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας, που εδώ και τέσσερις δεκαετίες συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και προώθηση των ελληνικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τη ΔΕΘ–Helexpo για την επιτυχή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι η συμπλήρωση 40 χρόνων συνεχούς παρουσίας αποτελεί σημαντικό σταθμό τόσο για τον θεσμό όσο και για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, η οποία αναδεικνύεται σε ανερχόμενο ευρωπαϊκό αστικό προορισμό με σπουδαίες προοπτικές.

Με την ολοκλήρωση της τελετής των εγκαινίων, η υπουργός συνοδευόμενη από την υφυπουργό κα Άννα Καραμανλή και την πρόεδρο του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες και επαγγελματίες του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη συνεργασία και την προβολή του ελληνικού τουρισμού.