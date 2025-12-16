Ό. Κεφαλογιάννη: Ισχυρό ανταγωνιστικό στοιχείο του ελληνικού τουρισμού το ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό, οι εργαζόμενοι, είναι το ισχυρό ανταγωνιστικό στοιχείο του ελληνικού τουρισμού, όπως ανέφερε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε εκδήλωση με θέμα «Επανειδίκευση και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων. Ο Τουρισμός Αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες».

Η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην υλοποίηση της Δράσης «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων(upskilling/ reskilling) στον τομέα του Τουρισμού», με προϋπολογισμό περίπου 45 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της δράσης ήταν η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε ωφελούμενους, σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, για:

Εποχικά εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Πρόσκαιρα ή και μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή λόγω της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εξ' αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών σε 7 διαφορετικές ειδικότητες, καθώς, επίσης, και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι η μέθοδος ασύγχρονης εξ' αποστάσεως κατάρτισης επιλέχθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ωφελούμενων που είτε εργάζονται είτε κατοικούν σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) είτε σε περιοχές όπου ενδέχεται να μην υφίστανται δομές παρόχων κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται, επίσης, θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», όπως, ενδεικτικά:

Εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Ξένη γλώσσα.

Τέλος, σε κάθε καταρτιζόμενο χορηγείται επίδομα ύψους 5 ευρώ για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, και μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ.

Ήδη, από τις πρώτες ημέρες, η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα, σε μόλις τρεις ημέρες υποβλήθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων, διπλάσιες, δηλαδή, από τις διαθέσιμες θέσεις.

Η επιλογή αυτής της δράσης απέδωσε στο έπακρο, όπως αποτυπώνεται τόσο στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος από περισσότερους από 18.000 ωφελούμενους όσο και στη γεωγραφική διασπορά των ωφελουμένων.

Εστιάζοντας στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. «Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 κορυφαίων προορισμών στον κόσμο. Είναι μία μεγάλη επιτυχία της χώρας μας, που αποδίδεται βεβαίως και στη δουλειά, την τεχνογνωσία και το μεράκι των ανθρώπων του τουρισμού. Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 θα αποτελέσει ένα ακόμη ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, μια νέα χρονιά-ρεκόρ, τόσο ως προς την ταξιδιωτική κίνηση όσο και τις εισπράξεις», επεσήμανε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει ως στόχο της στρατηγικής του την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα 12 μήνες τον χρόνο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, «η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι βασικός άξονας της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη. Άμεσα συνδεδεμένη με την προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, αλλά και στις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών εργαζομένων στον τουρισμό. Των πρεσβευτών της αξίας της ελληνικής φιλοξενίας», υποστήριξε η υπουργός.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι με πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις ενισχύονται η στελέχωση και η λειτουργία των σχολών τουριστικών σπουδών αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα, θεσπίστηκε η δυνατότητα να εισέρχονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στο τελευταίο έτος τμήματος ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου, ενώ με νέα παρέμβαση θα αξιοποιηθούν τα κτήρια των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου Τουρισμού (που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου) δηλαδή των πρώην ξενοδοχείων «ΞΕΝΙΑ - Ήλιος».