Ο. Κεφαλογιάννη: Ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό

Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και σταθερή συνεισφορά στην ανάδειξη της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Η υπουργός είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ κα Ελίζ Ζαλαντό και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κο Ορέστη Ανδρεαδάκη, προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας που υπάρχει ήδη μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και του Φεστιβάλ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν δράσεις που ενισχύουν την κινηματογραφική δραστηριότητα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως προορισμό πολιτισμού και δημιουργίας. Η υπουργός ανέδειξε τη στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προώθηση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Όπως σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη «Η Θεσσαλονίκη διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Το Φεστιβάλ, με την ιστορία, το κύρος και τη σύγχρονη δυναμική του, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη νέα πορεία μιας πόλης ανοιχτής, δημιουργικής και εξωστρεφούς».

Επιπλέον, η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τους παραγωγούς της τηλεοπτικής σειράς Adolescence, καθώς και τον σκηνοθέτη κο Λευτέρη Χαρίτο και την παραγωγό κα Αμάντα Λιβανού, με αφορμή μια νέα διεθνή τηλεοπτική παραγωγή που θα γυριστεί στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της ΕΡΤ. Όπως τόνισε η υπουργός, η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας μας ως τόπου δημιουργίας και έμπνευσης για μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Το υπουργείο Τουρισμού στηρίζει έμπρακτα τέτοιες πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα της χώρας και τη μοναδική της ταυτότητα.

Όπως επισήμανε η κα Κεφαλογιάννη, «Ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από τη δημιουργία και την τέχνη, η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς ως χώρα με ταυτότητα, έμπνευση και αξίες που διαχρονικά εμπνέουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Τέλος, η υπουργός παρευρέθηκε στα εγκαίνια της 9ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOMus, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού κου Ιάσονα Φωτήλα. Παράλληλα, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο ΔΣ MOMus, Δρ. Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο στην έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos», που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες της εμβληματικής Μεξικανής καλλιτέχνιδας, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς της. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Μουσεία Frida Kahlo και Diego Rivera-Anahuacalli.