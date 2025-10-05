Ό. Κεφαλογιάννη: Η Πιερία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος

Την Πιερία επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατόπιν πρόσκλησης του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ).

Η υπουργός ξεναγήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις προστασίας του οικοσυστήματος του Ολύμπου, καθώς και για την πρόσφατη επίσκεψη αξιολογητών για την προτεινόμενη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Στη συνέχεια, η υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε τη Νέα Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, όπου συνομίλησε με τον ηγούμενο, αρχιμανδρίτη π. Μάξιμο Κυρίτση.

Ακολούθησε πεζοπορία σε τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, στο φαράγγι του ποταμού Ενιπέα. Την υπουργό συνόδευσε ο Ξεναγός Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, Σάββας Βασιλειάδης.

Η επίσκεψη της υπουργού ολοκληρώθηκε με την τελετή έναρξης του 2ου Olympus Adrenaline & Nature Festival, με οικοδεσπότες τον πρόεδρο του ΠΟΤΑΠ, Βασίλειο Δήμου, την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου και τον δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιο. Παρέστησαν οι βουλευτές Πιερίας της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κεφαλογιάννη μίλησε για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Τόνισε ότι εντάσσονται στη στρατηγική για βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με έμφαση στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε:

Στη νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετεξέλιξη των χιονοδρομικών κέντρων σε υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Στη δημιουργία του θεσμού «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», που συνδέει χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια και τουριστικά καταλύματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Στην αναβάθμιση υποδομών σε χιονοδρομικά κέντρα και καταφύγια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στην επένδυση για την προβολή του ορεινού τουρισμού μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Στην ενίσχυση των ορεινών καταφυγίων με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η Πιερία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας πως το Φεστιβάλ αναδεικνύει την αξία της περιοχής, συμβάλλοντας σε ένα τουριστικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, τον τόπο και τον πολιτισμό.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου στο Λιτόχωρο, από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον ΠΟΤΑΠ, σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), και προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες στη φύση, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της περιοχής.