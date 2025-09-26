Με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, ο αναπληρώτης υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε την παραίτηση του οργανισμού από τα ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης που δικαιώνει τέσσερις συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. πουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

