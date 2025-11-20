Ο K. Καραμανλής στην εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου - «Οι σχέσεις Ελλάδας - Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη» (pics)

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παραβρέθηκε στην επετειακή εκδήλωση των 30 χρόνων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου μαζί με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαϊτη.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, Έλληνες και Κινέζοι επιχειρηματίες, όπως και πολιτικοί.

Ο Καραμανλής ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς καθώς το επιμελητήριο βραβεύει «προσωπικότητες που συνέβαλαν στη σύσφιξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων». Μεταξύ αυτών ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο πρώην Υπουργό Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης, ο επιχειρηματίας Κυριάκος Δερμάτης, καθώς και ο Κινέζος Πρέσβης.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Να σημειωθεί πως η εκδήλωση γίνεται στη σκιά των αντιδράσεων του Πεκίνου για το «μπάσιμο» των ΗΠΑ στα ελληνικά λιμάνια και το σχόλιό τους για τις δηλώσεις της Γκίλφοϊλ για το λιμάνι του Πειραιά.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ωστόσο έριξε τους τόνους αναφέροντας πως σέβεται τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν.

«Η επέτειος των 30 χρόνων σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής για να συμπληρώσει πως παράλληλα η επέτειος αυτή «επικαιροποιεί το γεωπολιτικό όραμα που μοιραζόμαστε για την καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

Όπως σημείωσε, σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια «Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες».

Η Ελλάδα, καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές

«Το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές», ανέφερε.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, επεσήμανε πως «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές».

«Την εποχή εκείνη άνοιξε ο δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη το 2006

«Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον» κατέληξε, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.

Η εκδήλωση, με τίτλο «1995-2025: Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς και Δημιουργώντας το Μέλλον στις Ελληνοκινεζικές Επιχειρηματικές Σχέσεις», σηματοδοτεί τρεις δεκαετίες ενεργού συμβολής στην προώθηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας.

​Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνο Ν. Γιαννίδη, καθώς και ομιλία από τον νέο Πρόεδρο του ΟΛΠ, Han Chao. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Wu Jincheng, Δήμαρχος της Pudong (Shanghai), ενώ έγινε παρουσίαση των επενδυτικών προοπτικών της οικονομικής ζώνης της Σαγκάης.

​Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι τιμητικές βραβεύσεις προσώπων που συνέβαλαν στη σύσφιξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων. Ειδικότερα, εκτός από τον κ. Καραμανλή, βραβεύτηκαν ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο πρώην Υπουργό Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης, ο επιχειρηματίας Κυριάκος Δερμάτης, καθώς και ο Κινέζος Πρέσβης.