Ο Ανάλγητος

Χτες σας είχαμε την είδηση του Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον Μιχαήλ Προχόροφ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και ο Προχόροφ ακόμη μεγαλύτερο. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η είδηση της χρονιάς. Όχι, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέδωσε χτες το Αιγαίο στον Ερντογάν. Και τι θα κάνουν τώρα οι φίλοι μας του καπνεργοστασίου; Στο ΠΑΣΟΚ ασχολούνται με πιο πεζά πράγματα. Με το συνέδριο της ΓΣΕΕ και πώς θα «απαλλαγούν» από τον Γιάννη Παναγόπουλο. Αγνώμονες.

Ο Μητσοτάκης δεν ξεπούλησε το Αιγαίο και οι πατριώτες της φακής πήγαν κουβά. Για άλλη μία φορά. Το ερώτημα είναι γιατί το ρωσόφιλο μπλοκ «κόντραρε» τόσο πολύ αυτήν τη συνάντηση. Γιατί προσπάθησε να την αποτρέψει πάση θυσία. Ο ευρών θα κερδίσει μια θέση στην επόμενη συνάντηση του club του καπνεργοστασίου.

Από τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν χτες θα ξεχωρίσω τη συνεργασία ανάμεσα στο Enterprise Greece και το Invest in Turkiye. Έχει οσμή real estate…

Οι φήμες είναι έντονες και υποστηρίζουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης απευθύνθηκε στον Ρώσο ολιγάρχη Μιχαήλ Προχόροφ και του ζήτησε βοήθεια για να πουλήσει τον ΠΑΟΚ. Αν είναι αλήθεια, πρόκειται για πολύ μεγάλη είδηση. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο Ιβάν ζήτησε την «βοήθεια» και την «διαμεσολάβηση» του Προχόροφ. Μέχρι χτες ξέραμε ότι ο Ιβάν δεν μπορούσε να πουλήσει χωρίς την σύμφωνη γνώμη των ρωσικών τραπεζών που τον έχουν δανείσει. Επίσης, αν ήθελε να βρει αγοραστή για τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, θα έβρισκε. Οπότε; Μάλλον είναι πιο πολύπλοκο απ’ ό,τι φαίνεται με μια πρώτη ματιά.

Ποιος είναι ο Μιχαήλ Προχόροφ; Οι μυημένοι ξέρουν ότι μιλάμε για έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους που έκανε την περιουσία του στην μετάβαση από την περίοδο των Σοβιέτ σε εκείνη του ρωσικού καπιταλισμού. Γεννημένος το 1965, αναδείχτηκε ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της νέας εποχής. Διατηρεί… πολύπλοκες σχέσεις με τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Άλλοτε σύμμαχος, άλλοτε αντίπαλος, αλλά ποτέ συγκρουσιακός με τον Τσάρο της Ρωσίας. Το 2012 είναι δημιουργήσει το κόμμα Civic Platform με το οποίο και συγκέντρωσε το 8% των ψήφων στις τότε προεδρικές εκλογές. Θα το περιγράφαμε ως εξής: Αν δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Προχόροφ ο Βλαδίμηρος θα έπαιρνε 100% και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τον Πούτιν ούτε για τους συμμάχους του Ρώσους ολιγάρχες. Ο Προχόροφ έγινε ευρύτερα γνωστός το 2010, όταν αγόρασε την ομάδα μπάσκετ Brooklyn Nets. Την πούλησε το 2019. Λέτε να θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο;

Έχει καταρτιστεί από το υπουργείο Άμυνας λίστα με προγράμματα κατά προτεραιοποίηση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το SAFE II. Πρόκειται για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμα λανσάρει, όμως είναι θέμα χρόνου να βγει στον αέρα.

Η δεύτερη κίνηση που γίνεται στον χώρο της Άμυνας είναι η προετοιμασία για να υποβληθούν σχέδια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για αμυντικές δαπάνες που έχουν προκύψει με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον ESM που συστήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το όλο project βρίσκεται σε νηπιακή φάση, καθώς ο ESM δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση για τη δραστηριοποίησή του στην άμυνα, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαια η εμπλοκή του.

Η τρίτη κίνηση ακούει στο όνομα ΕΛΚΑΚ. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ιδρύθηκε το 2024 και εποπτεύεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και βασικούς μετόχους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (67%) και το Υπερταμείο/Growthfund (33%). Αν και ακόμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η λειτουργία του κρίνεται κρίσιμη. Αναπτύσσει χρηματοδοτεί και επενδύει σε προηγμένες αμυντικές λύσεις που ενισχύουν την άμυνα και εθνική ασφάλεια. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως το προσεχές διάστημα θα ανεβάσει ταχύτητα και ήδη έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση προτάσεις από εταιρείες για χρηματοδότηση. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως λειτουργεί σε δύο άξονες. Πρώτον, ότι θα χρηματοδοτεί λύσεις για αμιγώς αμυντικές λύσεις, αλλά και εμπορικές. Για παράδειγμα, ένα drone που αφορά την άμυνα και την επιτήρηση με τη στήριξη του ΕΛΚΑΚ θα μπορεί να λανσαριστεί στο εξωτερικό και να βγει στην ελεύθερη αγορά. Στόχος; Η εξαγωγή τεχνογνωσίας, επιτέλους, από τη χώρα μας σε hot κλάδους.

Άρχισαν οι γνωστοί μονίμως θυμωμένοι να βάλουν κατά του οδικού χάρτη για τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ που φέρνει την υπογραφή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Προφανώς δεν διάβασαν το σχέδιο και είχαν έτοιμες τις ανακοινώσεις από πριν. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς το γεγονός ότι μιλούν για «λουκέτα» και «στέρηση κρίσιμων υπηρεσιών» διαφόρων περιοχών.

Κεντρική ιδέα του νέου σχεδίου είναι ότι δεν «κλείνει» η εξυπηρέτηση σε μια περιοχή, αλλά μεταφέρεται σε κοντινό σημείο – είτε σε πρακτορείο συνεργάτη είτε σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης που ήδη λειτουργεί. Το επιχείρημα των επιτελών είναι πως τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σήμερα σε 985 σημεία πανελλαδικά και σε 985 σημεία θα παραμείνουν και μετά την τελική εφαρμογή του σχεδίου, με την ίδια συνολική γεωγραφική κάλυψη αλλά διαφορετική λειτουργική διάταξη.

Από τα πρώτα καταστήματα των ΕΛΤΑ, οι υπηρεσίες του οποίου μεταφέρονται σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης, είναι στον τόπο καταγωγής του Κυριάκου Πιερρακάκη. Και φυσικά ο Κυριάκος θα συνεχίσει να κατεβαίνει στην Μάνη!

Τα πράγματα στην ΓΣΕΕ και ενόψει του συνεδρίου του Απριλίου έχουν ως εξής: Στο ΠΑΣΟΚ πασχίζουν να πείσουν τον Γιάννη Παναγόπουλο να μην κατέβει στο συνέδριο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να «παίζει». Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξέρει ότι αν δεχτεί μια τέτοια πρόταση θα μείνει μόνος στην μέση της πλατείας. Κάτι σαν κινούμενος στόχος. Την ίδια ώρα συζητείται να κατέβει και δεύτερο ψηφοδέλτιο από την ΠΑΣΚΕ, από τους λίγους κομματικούς που αντιπολιτεύονται τον κ. Παναγόπουλο. Και να μην ξεχάσουμε και τους φίλους του προέδρου που απειλούν με την σειρά τους με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λένε μία ωραία ατμόσφαιρα…

Επειδή διάφοροι σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις μιλούν για «εκτεταμένη διαφθορά», αξίζει να πούμε πως σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία για το 2025 η χώρα μας βρίσκεται 56η ανάμεσα σε 182 χώρες, ενώ σε σχέση με το 2018 έχουμε ανέβει 11 θέσεις.

Ο Ανάλγητος