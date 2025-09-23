Ο ανάλγητος  

Στήνεται νέο σκηνικό με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, αλλά η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με μεγάλη αμηχανία. Ειδικά στον τομέα της πληροφόρησης το σύστημα πάσχει. Και κάπως έτσι θα βρεθεί η κυβέρνηση και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Επειδή δεν βγαίνει ένας άνθρωπος να εξηγεί καθημερινά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και να απαντά στα fake news.

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Δίνει μαθήματα πολιτικής δράσης στους άκαπνους και φοβικούς συναδέλφους του της ΝΔ.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αγόρασε μια αριστερή εφημερίδα, την Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν θα έλεγε κανείς τον Δημήτρη αριστερό. Και ειλικρινά δεν το πιστεύω ότι έγινε τώρα στα γεράματα. Περιμένω με αγωνία τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας από εδώ και πέρα. Αν θα βρίσκονται σε μια κάποια ταύτιση με τα πρωτοσέλιδα του ετέρου μεγάλου ανδρός του Πειραιά Βαγγέλη Μαρινάκη. Για να επιβεβαιωθεί έτσι και η φήμη που θέλει τις σχέσεις των δύο ανδρών και μεγάλων πλέον εκδοτών να αποκαθίστανται.

Ελληνικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα έχει, λέει, σχέσεις με την Χαμάς. Αυτά τα λένε οι σιωνιστές για να διαβάλουν τους τίμιους αγωνιστές μας...

Ο δαιμόνιος υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Atlantic Council και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Τον οποίο θα συναντήσει, φυσικά και στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου. Δύο συναντήσεις σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι και άσχημα.

Ποιος έφερε την Chevron; Οι άνθρωποι του Κωστή που ο ίδιος διόρισε ή ο υφυπουργός Τσάφος; Ο Κωστής έκανε σχετική ανάρτηση για αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Να θυμίσει, δηλαδή, τη συμβολή των δικών του ανθρώπων και φυσικά του ιδίου. Είπαμε, οι νίκες έχουν πολλούς πατέρες.

Εντάξει το καταλάβαμε. Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί κατά εξήντα τόσο τοις εκατό, αλλά δεν είμαστε σε κρίση, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.

Στο κόμμα του Αλέξη κατευθύνονται φιλελεύθεροι από την συνιστώσα των αναξιοποίητων. Δεν ήταν σε αυτήν την κυβέρνηση, δεν τους αξιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζουν να βρουν άλλον δρόμο για να τρυπώσουν στους αρμούς της εξουσίας. Ανθρώπινο.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ευρώπης επιλέγουν για πρόεδρο της Ένωσής τους τον πρόεδρο του ΑΠΕ Αιμίλιο Περδικάρη. Δεν θα έχουν ακούσει οι άνθρωποι ότι στην Ελλάδα καταπιέζεται ο Τύπος, διώκονται οι δημοσιογράφοι και περιορίζεται η Ελευθεροτυπία, κατά πως μας τα λέει η αριστερή διανόηση του τόπου.



