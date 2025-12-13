Ορφέας Γεωργίου: Στόχος μια ΝΔ πρώτη το 2027 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός

«Η ΟΝΝΕΔ θα βρίσκεται δίπλα στις τοπικές οργανώσεις, όπως άλλωστε κάνει διαχρονικά. Ανάμεσά μας βρίσκονται και στελέχη της οργάνωσης που ρίχτηκαν στη μάχη των εσωκομματικών εκλογών και κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών μας. Και όπως πάντα, θα συνεισφέρουμε όπως και όπου μπορούμε σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια και ευθύνη της ΝΔ, ενός κόμματος που με τις αξίες του και την ιδεολογία του αγωνίζεται για μια Ελλάδα που προοδεύει και δυναμώνει» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας

«Κοιτάμε στο μέλλον, στο τακτικό συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και στις εθνικές εκλογές του 2027, με στόχο μία Νέα Δημοκρατία πρώτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά πρωθυπουργό. Ενωμένοι, οργανωμένοι και αποφασισμένοι, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, σε μια χώρα που προχωρά μόνο μπροστά» πρόσθεσε.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας

«Εύχομαι συγχαρητήρια και καλή δύναμη σε όλους τους Προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ που αναδείχθηκαν από τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου. Οι τοπικές οργανώσεις μας είναι η πρώτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ακούν τα προβλήματα, μεταφέρουν τις αγωνίες, εξηγούν τις πολιτικές μας και κρατούν ζωντανή την παρουσία της Παράταξης σε κάθε γωνιά της χώρας. Χωρίς τη δική τους υπευθυνότητα και διαρκή παρουσία, καμία μεγάλη πολιτική μάχη δεν μπορεί να δοθεί πραγματικά στη βάση.

Η ΟΝΝΕΔ θα βρίσκεται δίπλα στις τοπικές οργανώσεις, όπως άλλωστε κάνει διαχρονικά. Ανάμεσά μας βρίσκονται και στελέχη της Οργάνωσης που ρίχτηκαν στη μάχη των εσωκομματικών εκλογών και κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών μας. Και όπως πάντα, θα συνεισφέρουμε όπως και όπου μπορούμε σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια και ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που με τις αξίες του και την ιδεολογία του αγωνίζεται για μια Ελλάδα που προοδεύει και δυναμώνει.

Κοιτάμε στο μέλλον, στο Τακτικό Συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και στις εθνικές εκλογές του 2027, με στόχο μία Νέα Δημοκρατία πρώτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά Πρωθυπουργό.

Ενωμένοι, οργανωμένοι και αποφασισμένοι, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, σε μια χώρα που προχωρά μόνο μπροστά».