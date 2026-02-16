Ο Ανάλγητος

Τρία πράγματα δεν κρύβονται: Το ένα είναι τα χρήματα. Το άλλο ο έρωτας. Και το τρίτο όσα συμβαίνουν για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Στα media γίνεται ένας κανονικός χαμούλης. Μετοχές αλλάζουν χέρια για πολλά εκατομμύρια, δημιουργώντας μια μεγάλη φούσκα, προς ευχαρίστηση των εκδοτών. Ένας μεγαλύτερος χαμούλης προμηνύεται με την είσοδο μιας ρουμάνικης εταιρείας στο online καζίνο. Έτσι γίνεται όταν μπαίνουν νέοι παίκτες σε μια αγορά, διατεθειμένοι να αφήσουν πολλά εκατομμύρια στο τραπέζι.

Ο δικηγόρος του Μιχαήλ Προχόροφ ήρθε στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αναχώρησε άμεσα από το αεροδρόμιο για το Άγιο Όρος, επισκέφτηκε τις «φίλιες μονές», πήρε την ευλογία των αγίων πατέρων και εν συνεχεία κατευθύνθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Tον ΠΑΟΚ, βεβαίως - βεβαίως. Λαοφιλής ομάδα ο ΠΑΟΚ. Ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό της συμπρωτεύουσας. Οι άνθρωποι φτάνουν από τα πέρατα της Οικουμένης για να θαυμάσουν τον Κωνσταντέλια και τα άλλα παιδιά. ΣΗΜ: Δικαίως! Ο Ρουμάνος έχει φτιάξει μια εκπληκτική ομάδα!

Οι φήμες, πάντως, επιμένουν ότι ο δικηγόρος ήρθε για να συνεννοηθεί προκειμένου να βρει ο Μιχαήλ Προχόροφ αγοραστή για τον ΠΑΟΚ. Ή ακόμη και για τον ίδιο τον … Προχόροφ! Με ποιον άλλον συναντήθηκε ο δικηγόρος; Με τον άτυπο CEO του Λιμανιού που λέγεται ότι κινεί τα νήματα. Στα πάντα. Για τα νήματα μιλάμε…

Ο ΠΑΟΚ πάει για νταμπλ, γεγονός που αυξάνει και δικαίως το ενδιαφέρον για το club. Ένας έξυπνος επιχειρηματίας δεν φεύγει στην πτώση. Στην άνοδο αναμένει να πιάσει την μέγιστη δυνατή τιμή.

Φάουλ και μάλιστα μεγάλο χαρακτηρίζεται αυτό του χειρισμού από την Προεδρία της Δημοκρατίας της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τασούλα με τον κ. Τσίπρα. Είναι ένα ατυχές περιστατικό που θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον Πρόεδρο. Για το μέλλον…

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αισθάνεται άνετα μετά από την συνάντησή του με τον κ. Τασούλα. Κι αυτό θα κάνει αυτόματα επιφυλακτικούς τους μελλοντικούς συνομιλητές του Προέδρου. Δεν ήταν σωστό, δεν βοηθάει τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου.

Ο κ. Στουρνάρας μας θύμισε όσα συνέβησαν το 2015. Τότε που η Δημοκρατία ήταν στο απόγειό της και οι ΜΚΟ για την Ελευθερία του Τύπου ετοιμαζόντουσαν να βάλουν λουκέτο. Τι; Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα;

Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις θέσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου για την συνταγματική αναθεώρηση. Είπε δηλαδή ναι μεν στην Αναθεώρηση αλλά όχι σε αυτήν τη Βουλή. Ναι στην αναθεώρηση, αλλά όχι με τον Μητσοτάκη. Κι αυτή ακριβώς είναι η γραμμή Βενιζέλου: Ούτε καπουτσίνο παρέα με τον Κυριάκο! Ο Βαγγέλης που αναδεικνύεται σε ηγέτη της αντιπολίτευσης των Καραμανλή - Σαμαρά και Τσίπρα!

Κινητικότητα παρατηρείται στα media. Πολλά εκατομμύρια αλλάζουν τσέπες σε ένα παιγνίδι ισχύος. Δεν θυμόμαστε κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Οι μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν δυνάμεις, ενδεικτικό της νέας εποχής που έχουμε ήδη εισέλθει.

Νέοι παίκτες και στην αγορά των Καζίνο. Ρουμάνικη εταιρεία έχει αγοράσει άδεια για online Καζίνο και πρόκειται να βγει στην αγορά με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο. Και μεγάλα budget για media και για ομάδες. Στη χώρα αυτή έχει σημασία αν τα χρήματα, ας πούμε, κατευθύνονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα ή στο μπασκετικό μιας μεγάλης ομάδας. Αυτό προσδίδει και… πολιτικά χαρακτηριστικά στο όλο εγχείρημα. Δεν πρόκειται να πεθάνουμε από πλήξη. Ότι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, θα πεθάνουμε. Αλλά όχι από πλήξη.

Η επίσκεψη την Τρίτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενοχλεί την Άγκυρα. Ο λόγος; Η Σαουδική Αραβία έχει έρθει πιο κοντά με την Τουρκία και η κόντρα που έχει ξεκινήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδιαμορφώνει τις συμμαχίες σε Μεσόγειο και Αφρική. H Άγκυρα έχει αλλάξει γραμμή έναντι Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου με αποκορύφωμα τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου έγιναν στρατιωτικές ασκήσεις από Άγκυρα και Κάιρο μετά από 13 χρόνια.

Δύο είναι τα αναχώματα στη νέα λυκοφιλία που δημιουργείται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που βρίσκονται σε ρήξη με τους Σαουδάραβες και το Ισραήλ. Οπότε εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι είναι σημαντική.

Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει και ο δεύτερος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία. Οι Αμερικανοί στηρίζουν τον IMEC και τον προκρίνουν έναντι του δρόμου του Μεταξιού της Κίνας.

Ο India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) αποτελεί μια πολυμερή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω συνδυασμένων σιδηροδρομικών και θαλάσσιων υποδομών, ενισχύοντας τις εμπορικές ροές και διαφοροποιώντας τις υφιστάμενες διαδρομές.

Η πρωτοβουλία προβάλλεται ως εναλλακτική σε καθιερωμένες οδούς, όπως η Διώρυγα του Σουέζ, και εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, τη γεωοικονομική ισορροπία και τον ανταγωνισμό επιρροής μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων της φετινής MSC, όπου εξετάζονται τα «ανταγωνιστικά οράματα» για τη διεθνή τάξη. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αποτελέσει πύλη εισόδου του IMEC στην Ευρώπη.

Ανεβάζει στροφές η ΝΔ προς το συνέδριο του Μαΐου. Στόχος είναι να γίνουν έξι με επτά προσυνέδρια στην περιφέρεια με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο βρίσκονται στο shortlist των οργανωτών…

Πυρετός συσκέψεων για τη λειψυδρία στην κυβέρνηση. Στόχος είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα για τα διαθέσιμα αποθέματα, τις εναλλακτικές πηγές και τα έργα που μπορούν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» πριν το φαινόμενο πάρει άλλες διαστάσεις.

Στο τραπέζι εξετάζονται ακόμη και εναλλακτικά σενάρια άμεσης ενίσχυσης των αποθεμάτων, όπως η χαρτογράφηση περιοχών όπου θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν νέες γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις, ωστόσο, αντιμετωπίζονται ως λύση εφεδρείας και όχι ως βασικός πυλώνας στρατηγικής.

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού ενώ παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που προσέφεραν πρόσκαιρη ανάσα, αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει.

Ο Ανάλγητος