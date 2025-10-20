Ο Ανάλγητος

Πιστεύετε ότι η Πηνελόπη υποδέχτηκε τον καλό της, τον Οδυσσέα, και πέρασαν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα; Ότι ο Οδυσσέας ξέχασε πως τόσο καιρό την περιτριγύριζαν 40 νοματαίοι; Διαβάστε Παυσανία να μάθετε όλη την αλήθεια. Παυσανίας, στα Αρκαδικά. Ή αλλιώς «η απόρρητη ιστορία για την Πηνελόπη». Είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με τα σπουδαία, όπως η Ιθάκη του Αλέξη και σκάει πιο δίπλα ένας διάλογος «φωτιά» Τζάκρη και Στέφανου. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία οι σατανάδες.

Ο Αλέξης δεν πρέπει να πάρει κανέναν στο νέο κόμμα. Άποψή μου! Ούτε την Τζάκρη, ούτε τον Νίκο τον Παπά, ούτε τον Σφακιανό, ούτε τον Αντώναρο. Κανέναν. Να είναι το κόμμα του Κανένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να περάσει κάποια στιγμή τον Κυριάκο στις δημοσκοπήσεις. Ως Αλέξης σκέτο, δύσκολο. Ως Αλέξης ο Κανένας έχει σοβαρές πιθανότητες να περάσει απαρατήρητο το παρελθόν του. Όσο θυμίζει ότι είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο τέως πρωθυπουργός, τα δυσκολεύει τα πράγματα. Είναι σαν να κυκλοφορεί ένας καταζητούμενος με την αφίσα του σερίφη κολλημένη στην πλάτη του. Είναι το αδύναμο σημείο του. Θέλει να υπερασπιστεί το παρελθόν του. Κι αυτό είναι κομματάκι δύσκολο, όσο και αν προσπάθησε, δια της σιωπής στα ορεινά της Βουλής, όπως και κάποιος άλλος συνάδελφος και φίλος του, να κάνει τους άλλους να ξεχάσουν...

Θα σας πω κι εγώ μια ιστορία με την Ιθάκη, μιας και όλοι λένε αυτές τις ημέρες. Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι η Πηνελόπη δεν έμεινε στο πλευρό του Οδυσσέα μετά από τη φόνευση των μνηστήρων και όπως το θέλει η ομηρική εκδοχή. Δεν έζησε δίπλα στον περιπλανώμενο σύζυγό της μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Οι Αρκάδες έχουν μια άλλη εκδοχή και μας τη μεταφέρει ο Παυσανίας στο έργο του «τα Αρκαδικά». Σύμφωνα με αυτήν την αφήγηση, την οποία και πιστεύω περισσότερο, ο Οδυσσέας έδιωξε την Πηνελόπη κατηγορώντας την για απιστία και αυτή, πονεμένη και καταφρονεμένη, βρήκε καταφύγιο στα άγια χώματα της Αρκαδίας και ειδικότερα στη Μαντινεία.

Εκεί οι άνθρωποι την τίμησαν, την έκαναν ιερό και η θεία δίκη τους αντάμειψε! Την όμορφη Πηνελόπη την πρόσεξε ο Θεός Ερμής και από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Παν. Οπότε, σύντροφοι και συντρόφισσες! Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Για την Ιθάκη ξεκινάει κάποιος και βρίσκεται στα βουνά της Αρκαδίας. Ή, ακόμη χειρότερα, μπορεί να βρει την Ιθάκη και να χάσει την Πηνελόπη. Και η Ιθάκη και η Πηνελόπη ολάκερη το έχει μόνο ο Όμηρος που υπέγραφε με happy end. Οι Αρκάδες, όμως, μεγάλοι μύστες της αρχαιότητας, άλλα μας λένε.

Τσίρκο θυμίζει η αριστερά. Η συντρόφισσα Τζάκρη, η αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη, έβγαλε «κατά λάθος» (λέμε τώρα) στα social μια συνομιλία της με τον πρόεδρο Στέφανο. Θα το έχετε διαβάσει, αλλά επειδή μας αρέσει να το διαβάζουμε και να το ξαναδιαβάζουμε, μεταφέρουμε αυτούσια τη συνομιλία και εδώ. Πρώτος μιλά ο Στέφανος και απαντάει η αντιπρόεδρός του.

- Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

- Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς;

- Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

- Ωραία για να δούμε, για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

- Δεν είμαι σε mood τώρα

Να σας πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι της Τζάκρη της ξέφυγε. Νομίζω ότι βρήκε έναν τρόπο να χτίσει γέφυρα προς την πλευρά Τσίπρα. Πιστεύω, δηλαδή, ότι η Τζάκρη θα περιμένει να σηκώσει ο Αλέξης το τηλέφωνο και να την καλέσει στο νέο κόμμα. Αυτό το πιστεύω εγώ ο ανάλγητος. Αν και πρέπει να ομολογήσω ότι έχω μια διεστραμμένη αντίληψη των πραγμάτων. Καλημέρα μου λέει ο άλλος και βάζω αυτόματα τα χέρια στις τσέπες για να προστατεύσω πορτοφόλι, κλειδιά και λοιπά.

Έβαλα στοίχημα με έναν καλό άνθρωπο στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν θα κάνει το συνέδριο ο Νίκος. Ότι θα βρει αφορμή να το πάει για «αργότερα». Αρχικά του φάνηκε ότι ήταν σαν να έκλεβε εκκλησία και δέχτηκε με χαρακτηριστική άνεση το στοίχημα, τραπέζι με θαλασσινά σε γνωστή ψαροταβέρνα των βορείων προαστίων. Ψάρια στην εποχή της ακρίβειας και στα Βόρεια; Χτες που του μίλησα τον άκουσα λίγο ζορισμένο: «Ξέρω ένα καλό ταβερνάκι στους Αγίους Θεοδώρους» και άλλα τέτοια...

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ετοιμάζεται για εκδήλωση του Κύκλου στο King George. Ο Ευάγγελος είναι ο αγαπημένος μας και τον αγαπάμε με τις - γνωστές - αδυναμίες του, όπως αγαπάμε όλους τους φίλους μας με τα καλά τους και τα κακά τους. Άλλωστε, ποιος δεν έχει αδυναμίες σε αυτόν τον κόσμο; Ποιος, άραγε, πιστεύει ότι είναι τέλειος; Όσο το σκέφτομαι μου έρχεται κάποιος στο μυαλό...

Ανακατωσούρα στον Βόρειο Τομέα των Αθηνών. Μπαράζ δημοσιευμάτων έκαναν λόγο για «κόψιμο» του κ. Λεμπέση από τον Κωστή. Προσωπικά τον κύριο Λεμπέση δεν τον γνωρίζω και μπορεί να είναι ένας εξαίρετος κύριος. Αλλά έγινε «θέμα» σε στήλες εφημερίδων σαν να πρόκειται για θέμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Η αγωνία για τη σταυροφορία των εκλογών κάνει κάποιους να ξεχνούν ότι οι συνάδελφοί τους δεν είναι αντίπαλοι. Ο Κωστής δικαίως διαμαρτύρεται για το άδικο των δημοσιευμάτων. Ότι έγινε, δηλαδή, στόχος διαρροών με προφανή στόχο να πληγεί στις εσωκομματικές διαδικασίες για το συνέδριο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Χατζηδάκης δεν συνομιλεί καθημερινά με τους δημοσιογράφους. Άλλοι το έχουν αυτό το «προνόμιο». Λόγω του αντικειμένου τους. Κι όλοι φαίνεται να ξεχνούν ότι είμαστε σε μια περίοδο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους θέλει όλους δίπλα του, απερίσπαστους από τέτοια «μικρά θέματα» έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να πέσουν στη φωτιά για τον ίδιο. Η διαμάχη στα Βόρεια δεν πέρασε, πάντως, απαρατήρητη.

Ο Ανάλγητος