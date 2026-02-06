Ο Ανάλγητος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υιοθετεί την γραμμή Βενιζέλου: «Ούτε καφέ με τον Μητσοτάκη»! Κι ο Αλέξης Τσίπρας ανακαλύπτει μέρα με την μέρα ότι είναι περισσότερο ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ψάχνει στο τέλος στελέχη στην επαρχία ο Νίκος και θα τα βρίσκει στις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Κανονική λεηλασία… Αυτά είναι τα «μικρά», τα καθημερινά, αυτά που μας τρων τα σωθικά μας. Τα μικροπολιτικά που λέμε. Στα μεγάλα, έχει σημασία η σχέση που αναπτύσσει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Έρχεται η ανανέωση της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας. Αυτά τα μεγάλα δεν θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. Εκεί ασχολούνται ακόμη με τα ξυλόλια…

Αμερικανική ομπρέλα πάνω από το Αιγαίο, την Αλεξανδρούπολη και την Ανατολική Μεσόγειο ανοίγει το προσεχές διάστημα με την ανανέωση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Είχε υπογραφεί το 2021 και τα επιτελεία σε Ελλάδα και ΗΠΑ ετοιμάζονται για την ανανέωσή της. Όπως μαθαίνει η στήλη θα δίνεται ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο σχήμα 3+1 δηλαδή Ελλάδας - Ισραήλ- Κύπρου και ΗΠΑ, ενώ θα δεσμεύονται οι δύο πλευρές για τη στρατηγική αμυντική εταιρική σχέση και συνεργασία.

Θα υπάρξει επίσης ρητή αναφορά στη διαφύλαξη και προστασία της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών, ενώ θα ανανεωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνοντας τον ακριβή τρόπο απόκτησής τους από τη χώρα μας. Και όλα αυτά τη στιγμή που με τον Κάθετο Διάδρομο και τις εξορύξεις από Chevron – Exxon Mobil έχει ήδη αναβαθμιστεί η σχέση μας με τις ΗΠΑ.

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης υιοθετεί την σκληρή γραμμή Βενιζέλου: «Καμία συναίνεση με τον Μητσοτάκη». Ούτε άραγε στην αλλαγή του άρθρου 86; Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος συναντά τοίχο στο συγκεκριμένο θέμα. Όταν έκανε ως βουλευτής σχετική πρόταση για την αναθεώρηση του «στοιχειωμένου άρθρου», είχε συγκεντρώσει μόλις μία μόλις ντουζίνα υπογραφές. Άλλα λένε δημόσια τα κόμματα και άλλα κάνουν. Πόσο μάλλον το ΠΑΣΟΚ των Ανδρουλάκη και Βενιζέλου που έχουν προϊστορία με το άρθρο 86.

Η ουσία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τα Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια, δεν θα ψηφίσει την αλλαγή του άρθρου 86 για να πηγαίνουν και οι υπουργοί στους τακτικούς δικαστές. Δεν θα ψηφίσει την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Οι ψηφοφόροι τους θα τους απαντήσουν σχετικά στην κάλπη…

Στις 28 Φεβρουάριου συλλαλητήριο για τα Τέμπη… Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα πάνε, τώρα που τα ξυλόλια και οι θεωρίες συνωμοσίας κατέρρευσαν με πάταγο…

Καλή ήταν η εκκίνηση της Ιθάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν το κόμμα του Αλέξη στην τρίτη ή τέταρτη θέση και τίποτα δεν δείχνει ότι θα είναι ο καταλύτης που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.

Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε κουρασμένος, δεν είχε την φρεσκάδα της Αθήνας. Το μόνο ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο του το παρουσίασε ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ. Στην Πάτρα την εμφάνιση την έκανε ο Γιώργος Σιακαντάρης, του άλλοτε ΙΣΤΑΜΕ του ΠΑΣΟΚ. Στα Γιάννενα την παρουσίαση θα την κάνει ο Γιώργος Μουλμπασάκης, ο οποίος προχτές παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει κατά βάθος να ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Ανάλγητος