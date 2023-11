NYT για Κασσελάκη: Από το Μαϊάμι και την Goldman Sachs στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Τη «ραγδαία ανοδική πορεία του Στέφανου Κασσελάκη, πρώην trader της Goldman Sachs και πρώτου ανοικτά ομοφυλόφιλου αρχηγού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία έχει καθηλώσει το έθνος» παρουσιάζει δημοσίευμα των New York Times στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στις αναταράξεις που έχει προκαλέσει στον ΣΥΡΙΖΑ ο νέος πρόεδρος.

Το δημοσίευμα τιτλοφορείται «He's Gone From Miami, to Celebrity, to Upending Greek Politics» και σε αυτό αναφέρεται ότι «ο Στέφανος Κασελάκης ήταν σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα μόλις πριν από έξι μήνες, όταν ήταν απλώς ένας υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, χωρίς πολλές πιθανότητες να εκλεγεί». Ωστόσο, πλέον αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης για τους Έλληνες, μετά από την αλματώδη άνοδό του που τροφοδοτήθηκε από την πετυχημένη καμπάνια του στα social media, αλλά και λόγω της εμφάνισής του.

«Ουσιαστικά (σ.σ ο Στ. Κασσελάκης) εμφανίστηκε από το πουθενά για να νικήσει μια πρώην υπουργό στην κούρσα για το κορυφαίο αξίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα μήνα». Ωστόσο, η ηγεσία του έχει θέσει το κόμμα του σε περιδίνηση και «αναμένεται να οδηγήσει σε διάσπαση μιας σημαίνουσας παράταξης κατά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει επίσης σηματοδοτήσει μια αναδιοργάνωση της αριστεράς στην Ελλάδα αλλά και, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, μια αλλαγή στο ύφος της πολιτικής της χώρας, ώστε να βασίζεται περισσότερο στο φαίνεσθαι και λιγότερο στην ουσία», αναφέρει το άρθρο.

Μπορεί ο 35χρονος πλέον, Στέφανος Κασσελάκης, να ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, μόλις μία δεκαετία πριν, επέρριπτε αιτιάσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας.

Αναφορά γίνεται στο δημοσίευμα για το ενδιαφέρον των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών σχετικά με τον Στ. Κασσελάκη και τη ζωή του καθώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του. Μόνο που «η εμμονή με την προσωπική ζωή του έχει ενοχλήσει ορισμένα στελέχη του κόμματός του», υπογραμμίζει η αρθρογράφος.

Από την πλευρά του, «ο κ. Κασσελάκης έχει υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες για αλαζονεία, λέγοντας από την αρχή ότι ο κόσμος τον έφτασε εκεί που βρίσκεται. "Δεν είμαι ένα φαινόμενο - είμαι η φωνή μιας κοινωνίας", δήλωσε μετά τη νίκη του στα τέλη Σεπτεμβρίου».