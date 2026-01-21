Ο Ανάλγητος

Στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επαφές με επιχειρηματίες απ’ όλο τον κόσμο, «πουλώντας» Ελλάδα. Στις προηγούμενες επισκέψεις του πρωθυπουργού στο Νταβός είχαν βγει ειδήσεις για μεγάλες επενδύσεις. Το έχει! Ένας άλλος Κυριάκος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, κάνει την δική του διαδρομή. Ήδη οι συνάδελφοί του. του κόλλησαν το παρατσούκλι «ο δεξιοτέχνης». Αυτά είναι! Το γιατί; Κάντε ένα κλικ και θα τα μάθετε όλα! Το μήνυμα Χατζηδάκη - Σκέρτσου προς τους υπουργούς. Καλημέρα είπαμε;

Σήμερα θα βρίσκεται στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα δει υψηλόβαθμα στελέχη και επιχειρηματίες. Στο στοιχείο του! Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έλεγε ότι το δυνατό του σημείο ήταν η … Οικονομία, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που «κερδίζει» όταν βρίσκεται με επιχειρηματίες και επενδυτές. Και φυσικά κερδίζει για τη χώρα. Στις προηγούμενες επισκέψεις του πρωθυπουργού στο Νταβός είχαν βγει ειδήσεις για μεγάλες επενδύσεις…

Αύριο είναι τα δύσκολα για την ελληνική κυβέρνηση. Συγκαλείται έκτακτα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Γροιλανδία και τις απειλές Τραμπ για δασμούς. Η πραγματικότητα είναι πως απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί καθώς η Ελλάδα ναι μεν είναι δεμένη στο άρμα της Ευρώπης, αλλά έχει συνάψει και σημαντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη για την οικονομική ασφάλεια και τις ΗΠΑ ως «άμυνα» στον Ερντογάν…

«Δεξιοτέχνη» χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί του τον Κυριάκο Πιερρακάκη κι είμαστε ακόμη στην αρχή! Ο Κυριάκος είναι ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο που μπορεί να συναρπάσει εχθρούς και φίλους. Είναι ικανός να μπει σε μια αίθουσα και να δώσει χρώμα σε μια αδιάφορη συνεδρίαση. Όπως και συνέβη με το θέμα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνήθως το Eurogroup εξέταζε μια και μόνο υποψηφιότητα, την οποία και επικύρωνε με συνοπτικές διαδικασίες. Με πρόεδρο τον Κυριάκο οι υποψηφιότητες που εξετάστηκαν ήταν έξι! Μεγάλος μπελάς, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια.

Η μόνη φορά στο παρελθόν που υπήρξαν πάνω από ένας υποψήφιοι ήταν στο μακρινό 2012. Οι τρεις εκείνες υποψηφιότητες έγιναν αντικείμενο «σκληρών διαπραγματεύσεων» έξι μηνών! Η αποθέωση της γραφειοκρατίας και της καμαρίλας. Έχοντας αυτό ως πληροφορία ο ΚΚ2 είπε πίσω από τις κλειστές πόρτες στους υπουργούς Οικονομικών πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ανάλογη … επανάληψη της περιπέτειας του 2012, τη στιγμή που υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές στο status quo των διεθνών σχέσεων.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ εξελέγη σε χρόνο dt για τα δεδομένα της Ένωσης. Οπότε και ο Κυριάκος κέρδισε με το σπαθί του τον τίτλο του «δεξιοτέχνη». Όχι μόνο δεξιός, αλλά και δεξιοτέχνης. Από εδώ και πέρα λοιπόν, «Κυριάκος ο δεξιοτέχνης»! Είπαμε! Μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Η καλύτερη επένδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης Σκέρτσος παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026 και τον απολογισμό του 2025 ξεκάθαρα προσπάθησαν να ξορκίσουν την «μεταρρυθμιστική κόπωση» και την παράλυση που συνήθως εμφανίζουν οι κυβερνήσεις τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές ( ειδικά στην 2η θητεία τους). Ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026 είπε χαρακτηριστικά ότι η περισσότερη δημοσιότητα στον κυβερνητικό προγραμματισμό, έχει ως στόχο να γνωρίζουν οι πολίτες τον προγραμματισμό μας… και να γνωρίζουμε και εμείς ότι μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν. Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν σαφές και αφορά κυρίως του υπουργούς.

Οι θεσμοί θα βρεθούν στην Αθήνα προκειμένου να δουν την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται για το 2026. Το τεστ αναμένεται να είναι πετυχημένο καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και το χρέος πέφτει. Σημειώνουμε πως στελέχη του ΔΝΤ ήταν στην Αθήνα για να σκανάρουν τις ελληνικές τράπεζες και μίλησαν για «ελληνικό τραπεζικό θαύμα».

Οι τραπεζίτες κυνηγούν το next big thing μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που λήγει… Η κίνηση του Χρήστου Μεγάλου είναι χαρακτηριστική και δείχνει προθέσεις. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση της ΕΤεπ στους τομείς άμυνας και κυβερνοασφάλειας. Οι τραπεζίτες όπως αναφέρουν πληροφορίες, εκτός από την επέκταση σε νέες αγορές και την ασφαλιστική αγορά, έχουν βάλει στο στόχαστρο την άμυνα. Εκτιμούν, ίσως όχι άδικα, πως τα κονδύλια που θα εισρεύσουν στη χώρα με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις θα είναι σημαντικά. Έτσι λοιπόν ο ένας τομέας είναι η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια και η αμυντική τεχνολογία. Ο δεύτερος τα κοινοπρακτικά δάνεια για μεγάλα έργα υποδομών και ενέργεια.

Γραμματέας του τομέα ενημέρωσης του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον ο Δημήτρης Κατσικάρης, τέως περιφερειακός σύμβουλος του Σγουρού στον Πειραιά. Μέλη αρκετοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί επιστήμονες. Όχι ιδιαίτερα γνωστοί. Αν συγκρίνει κανείς την σύνθεση της επιτροπής με άλλες παλιότερες, θα νιώσει αν μη τι άλλο … νοσταλγία. Σκεφτείτε ότι από αυτόν τον τομέα έχουν περάσει ο Κώστας Λαλιώτης, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, ο Νίκος Αθανασάκης, ο Δημήτρης Καρύδης.

Ένα από τα πιο γνωστά ανέκδοτα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι «πες μου σε ποιο κόμμα θα πάει ο Νίκος Μπίστης και θα σου κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον του». Του κόμματος. Του Νίκου το μέλλον είναι γνωστό: Θα συνεχίσει να αναζητά την ενότητα της αριστεράς. Λογικό! Του έχει γίνει έγγραμμα, αφού στο κάθε του πέρασμα τον ακολουθεί ένας πολιτικός τυφώνας. Η πορεία του είναι εντυπωσιακή. Αφού ανακάτεψε τον Συνασπισμό στη γραμμή συμμαχίας με το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη, έφτιαξε δική του «Κίνηση». Λέγεται ότι το ΠΑΣΟΚ τον στήριξε ακόμη και στο ενοίκιο των γραφείων. Λέγεται, δεν είναι απολύτως βέβαιο. Στη συνέχεια πάντως ο Κώστας Σιμήτης τον έκανε υφυπουργό, κάτι που πρέπει να τον είχε χαροποιήσει ιδιαίτερα. Μετά πήγε στον ΓΑΠ, μετά στη ΔΗΜΑΡ του φοβερού Φώτη και μετά κατέληξε να υποστηρίζει με φανατισμό τον Αλέξη Τσιπρα, τον οποίο και χαρακτηρίζει σήμερα «εθνικό κεφάλαιο».

Ο Ανάλγητος